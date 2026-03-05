Снимка: iStock
В инициативата се включват деца на възраст от 10 до 18 години
72 000 ученици в Австрия поставят на пауза живота в дигиталния свят. Те доброволно се отказват от смартфоните и социалните мрежи за три седмици. Мащабният експеримент цели да покаже как животът без екрани влияе на съня, концентрацията и психичното здраве на младите хора.
Все повече държави ограничават достъпа на деца до социалните мрежи
Инициативата е на обществената телевизия на Австрия и стартира в сряда. В нея ще участват ученици на възраст от 10 до 18 години – някои от тях ще се откажат изцяло от телефоните си, а други ще ги използват само за разговори.
Вече е проведен по-малък експеримент с контролна група ученици, които не са използвали телефоните си известно време. Данните сочат, че във въпросния период нивата на стреса при децата са спаднали значително и сънят им е станал много по-спокоен.
