72 000 ученици в Австрия поставят на пауза живота в дигиталния свят. Те доброволно се отказват от смартфоните и социалните мрежи за три седмици. Мащабният експеримент цели да покаже как животът без екрани влияе на съня, концентрацията и психичното здраве на младите хора.

Все повече държави ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

Инициативата е на обществената телевизия на Австрия и стартира в сряда. В нея ще участват ученици на възраст от 10 до 18 години – някои от тях ще се откажат изцяло от телефоните си, а други ще ги използват само за разговори.

Вече е проведен по-малък експеримент с контролна група ученици, които не са използвали телефоните си известно време. Данните сочат, че във въпросния период нивата на стреса при децата са спаднали значително и сънят им е станал много по-спокоен.

