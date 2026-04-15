Европейската комисия предложи въвеждането на общоевропейско приложение за проверка на възрастта на потребителите в интернет. По думите на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен вече съществува технически готово решение, което може да бъде внедрено.

Тя посочи, че системата ще работи по подобие на използвания по време на пандемията от COVID-19 цифров сертификат за ваксинация. Новото приложение ще бъде с отворен код, няма да съхранява допълнителни лични данни и няма да позволява проследяване на потребителите. Освен това ще може да бъде използвано и извън Европейския съюз.

Две момчета създадоха онлайн приложение, което показва промоциите в магазините

Фон дер Лайен подчерта, че основната цел е повишаване на онлайн безопасността на децата. По думите ѝ интернет предлага възможности за образование и развитие, но същевременно крие и сериозни рискове.

Тя цитира данни, според които едно от шест деца е ставало жертва на онлайн тормоз, а едно от осем е участвало в такъв спрямо друго дете. По думите ѝ времето, което децата прекарват онлайн, непрекъснато нараства, което увеличава и риска от контакт с вредно или незаконно съдържание.

„Родителите трябва да възпитават децата си, а не онлайн платформите“, заяви тя, като допълни, че защитата на непълнолетните е задължение на институциите.

Редактор: Цветина Петкова