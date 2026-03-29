Две умни момчета решават да помогнат на родителите си, а и не само на тях, за да намират най-ниските цени в магазините. Атанас и Калоян от Велико Търново са автори на онлайн приложението "ПромоМания", което много бързо може да ви отведе до най-близката промоция в магазина.

На Атанас Чобанов и Калоян Николов им остава още малко, докато завършат Природо-математическата гимназия "Васил Друмев" във Велико Търново. За разлика от своите връстници те отделят една година от времето си за разработване на приложение за телефона, което да е полезно за хората. Калоян е в 11-ти клас, а Атанас в 12-ти.



"Това е приложение, което събира всички намаления от големите вериги на едно място. По този начин хората спестяват време и пари", разказва Калоян. "Идеята се роди още август месец. Когато се разбра, че официално ще сменяме валутата", допълва Атанас.

"Историите на Мария Йотова": Четири момчета от поколението Z, които не се страхуват от проблемите, а ги решават



Приложението е абсолютно безплатно. Потребителят трябва първо да си направи безплатна регистрация, която го отвежда на начална страница. В нея излизат всички седмични

оферти. Като избере оферта, излизат подробности и всички цени във всички вериги. А алгоритъмът ще изчисли автоматично, колко излизат тези продукти, които сте си избрали, разказват момчетата.

В моментът са включени четири магазина, а намерението на Атанас и Калоян е да добавят още. Младите програмисти са използвали и изкуствен интелект и различни видове връзки към карти и навигации.

Калоян и Атанас получават пълна подкрепа от училището, което предстои да завършат.



Георги Игнатов, който е учител в ПМГ „В. Друмев“ – В. Търново, казва, че учат децата не само да използват технологиите, но и да ги създават.

А "ПромоМания" се превръща в хит и вече се използва от потребители. Може да бъде открито в Google play, а скоро и в App Store.



Какво предстои пред момчетата още? Те ще участват в националната Олимпиада по информационни технологии. Предстои финален кръг. Атанас и Калоян ще да развият приложението за повече от четири вериги, както да е преведено на поне четири езика.

Повече гледайте във видеото.