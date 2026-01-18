Те са млади, умни и избират да решават проблеми, вместо да се оплакват от тях. В „Историите на Мария Йотова” четирима представители на поколението Z показват как технологиите могат да направят живота в България по-добър.

Момчетата вече стоят зад проекти и приложения, които ежедневно се използват от множество хора. Общото между тях е убеждението, че промяната зависи от личната отговорност.

Един от тях е 18-годишният Мартин Атанасов. Той е създателят на проекта „Черна писта”, познатата карта на пътнотранспортните произшествия в България. Проектът стартира в началото на миналата година с ясна цел да покаже истинското лице на войната по пътищата. Днес картата съдържа над 178 хиляди червени точки, всяка от които бележи катастрофа.

20-годишният Тихомир Гърменлиев е създал платформа за сигнализиране на опасни тротоари и проблемни места в София – инструмент, който дава глас на гражданите и насочва вниманието към често пренебрегвани, но важни детайли от градската среда.

На 21 години Милен-Йоан Божилов разработва карта на градския транспорт в столицата, базирана на отворени данни. Приложението предлага изключително точен график и вече се използва ежедневно, улеснявайки придвижването из София.

Най-младият от четиримата е 17-годишният Калоян Мичев. Той е създателят на приложение, което помага на българите в прехода от лев към евро. Освен коректно превалутиране, платформата отговаря на въпроси с проверени източници и развенчава митовете около въвеждането на еврото в България.

Четиримата доказват, че дребните проблеми всъщност имат огромно значение за качеството ни на живот. Според тях решенията невинаги изискват сложна администрация, а идея, смелост и желание за действие.

