Разбити плочки, повдигнати тротоари и препятствия превръщат придвижването пеша в София в ежедневно изпитание, особено за родители с детски колички, възрастни хора и хора с увреждания. Вместо да приема това за неизбежна част от градската среда, 20-годишният студент Тихомир решава да действа.

Израснал в столичния квартал „Надежда“, Тихомир ежедневно се сблъсква с лошото състояние на тротоарите по пътя към училище, университета и работата си. Именно там се ражда и идеята му да създаде дигитална карта на труднопроходимите тротоари в София. „Тези проблеми не са големи за човек, който може да ги прескочи или заобиколи. Но за майка с количка или за човек в инвалидна количка това често е невъзможно“, обясни той.

Проектът позволява всеки гражданин бързо и лесно да подаде сигнал за проблемен тротоар – чрез избор на локация, описание на препятствието и снимка. Най-честите сигнали са за разбити настилки, повдигнати плочи от корени на дървета и липсващи капаци на шахти. „За нас подаването на сигнал отнема минута, но за някого това може да промени маршрута му и да направи придвижването му по-безопасно“, каза Тихомир.

„Черна писта”: Защо МВР отказа достъп до информация на автора на картата с катастрофите

Проблемът засяга пряко и жителите на квартала. Майки с деца разказват, че често са принудени да обикалят заради локви, паднали клони или напълно непроходими тротоари. Подобна е ситуацията и в други части на София – включително в по-централни и престижни квартали като „Лозенец“.

Проектът вече е включен в програма на Столичната община и функционира от началото на декември. От Общината заявяват, че достъпната градска среда е сред приоритетите им. „За да бъде адекватна една институция, тя трябва да се вслушва в гласа на младите хора и да подкрепя техните идеи“, коментира директорът на дирекция „Спорт и младежки дейности“ Десислава Темелкова.

Зад инициативата стои и менторска подкрепа. От фондация „Красива наука“ подчертават, че в България все още липсва достатъчно обучение как една идея да бъде превърната в реален проект. „Менторството е мостът между идеята и реализацията. Важно е младите да не се страхуват от грешки, защото именно от тях идва развитието“, каза менторът на Тихомир.

Повече гледайте във видеото.