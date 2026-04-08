Гръцкото правителство обяви конкретните платформи, които ще бъдат забранени за непълнолетни под 15 години. Мярката, която влиза в сила от 1 януари 2027 г., цели да защити психическото здраве на децата и да ги предпази от негативните ефекти на социалните мрежи.

Забраната ще ограничи достъпа до Facebook, Instagram, TikTok и Snapchat за всички деца, родени след 2012 г. Премиерът Кириакос Мицотакис обяви решението чрез видео в TikTok, като поясни, че законопроектът ще бъде внесен за гласуване в парламента още това лято. Той отправи призив и към Европейския съюз за въвеждане на единни правила и унифицирани системи за проверка на възрастта до 2027 г.

Гърция подготвя „вечерен час“ и възрастова забрана за подрастващите в социалните мрежи

Властите в Атина уточниха, че новите ограничения няма да обхващат платформите за съобщения и видео като WhatsApp, Viber, Messenger и YouTube. Говорителят на правителството Павлос Маринакис подчерта, че списъкът със забранени приложения не е окончателен и може да бъде разширен при необходимост.

„Мозъкът на децата все още се развива. Експертите са единодушни, че неконтролираното използване на тези платформи може да доведе до стрес, депресия, липса на сън, кибертормоз и социална изолация”, аргументира се Маринакис.

Министърът на дигиталното управление Димитрис Папастергиу допълни важен технически детайл: проверката на възрастта няма да бъде оставена в ръцете на самите социални мрежи. Вместо това тя ще се извършва чрез вече съществуващи и сигурни европейски системи, за да се гарантира, че правилата се спазват ефективно.

