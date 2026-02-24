Гръцкото правителство е във финалната фаза на изготвянето на законодателен пакет, който ще въведе нови ограничения за достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Очаква се премиерът Кириакос Мицотакис да представи официално рамката пред Министерския съвет в следващите дни.

Ако бъде приет, законът ще превърне Гърция в една от държавите с най-строг контрол върху онлайн платформите за деца в Европа.

Инициативата е част от по-широк политически план, чиито основи бяха очертани от Мицотакис по време на форум в Ню Делхи. Целта е засилване на защитата на непълнолетните в дигиталната среда и ограничаване на вредното въздействие на социалните мрежи.

Ще ограничи ли и България достъпа на децата до социалните мрежи

Според информация от правителствени източници проектът включва три основни мерки:

⇒ Въвежда се възрастова бариера и пълна забрана за достъп до социални мрежи за деца под 15-годишна възраст.

⇒ Предвижда се т.нар. „вечерен час“ в мрежата, който ще ограничава достъпа до платформи в късните часове на денонощието, с краен час 06:00 сутринта, с цел да се предотврати нощното онлайн сърфиране.

⇒ Ще бъдат въведени по-строги механизми за верификация на възрастта. Проверката няма да се базира единствено на самостоятелно декларирана дата на раждане, а ще изисква по-надеждни методи за удостоверяване.

Все повече държави ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

Важен акцент в законопроекта е, че родителите няма да бъдат санкционирани. Отговорността за спазването на правилата ще бъде прехвърлена върху технологичните платформи, които ще трябва да осигурят технически механизми за контрол. Подходът е ориентиран към превенция, а не към наказания за семействата.

Експерти по детска психология, консултирали правителството, подчертават, че предложените ограничения са мотивирани от опасения за психичното и социалното развитие на децата и се разглеждат като мярка за защита на общественото здраве.