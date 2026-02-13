Все повече страни ограничават достъпа до социалните мрежи на деца до 15 или 16-годишна възраст. Сред тези държави са Франция, Испания, Италия, САЩ.

Към момента за най-популярните платформи, каквито са TikTok и Instagram, ограничението е 13 години, но данните показват, че въпреки това масово по-малки деца имат профили.

Румъния и България се нареждат сред страните с най-висок процент тийнейджъри, пристрастени към социалните мрежи. Ще се въведе ли дигитална възраст и у нас? Каква е целта? Как ще бъдат реализирани и каква реакция да очакваме от тийнейджърите? Темата коментираха в предаването „Социална мрежа” Мария Брестничка, координатор в Национална мрежа за децата, и психологът Михаил Михайлов.

Според Брестничка трябва ясно да си даваме сметка, когато въвеждаме една мярка, какъв ще е нейният ефект. Ако се въведат филтри, с които да се спре достъпът на деца до основните социални мрежи, те ще намерят други, които нямат.

„Те вече са далеч по-опасни за тях. И там нама да има нито регулатор, който да ги спре, нито доверен възрастен, който да ги защити. Така че на тази опасност трябва да отговорим, преди да въвеждаме каквато и да било забрана”, каза Мария Брестничка.

Според психолога Михаил Михайлов забраната, въведена от държавата, просто ще успокои родителите, както и властите, че са приели мярка.

„Като психолози разглеждаме проблема така - защо това дете стои там, какво му дава, свързано ли е с някакви дефицити, с някакви проблеми, какво става, ако му го отнемем, тази празнина с какво ще се запълни. За да се случи нещо хубаво, трябва да комбинираме двата подхода”, каза Михайлов.

