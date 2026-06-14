Президентът на САЩ Владимир Путин и неговият отбелязващ в неделя рожден ден американски колега Доналд Тръмп са провели телефонен разговор, съобщи съветникът на руския лидер Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС. „Президентът на Русия Владимир Владимирович Путин поздрави президента на САЩ по телефона за 80-ия му рожден ден“, заяви Ушаков, като допълни, че разговорът е продължил 55 минути и е бил „с приятелски и откровен характер“.

„Както сами разбирате, нямаше единствено обмен на любезности. Президентът Тръмп изслуша не само добри думи и пожелания, но лидерите, разбира се, обсъдиха също и ключовите теми от настоящата международна ситуация, развитието на двустранните споразумения, възможните контакти на представителите от двете страни“, допълни представителят на Кремъл.

Москва: Путин и Тръмп не са обсъждали възможността за лична среща

„Постигнато е споразумение, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които в момента са тясно ангажирани с иранските дела, скоро ще се завърнат в Русия“, заяви представителят на Кремъл.

„Владимир Путин естествено изрази най-добри пожелания към първата дама Мелания Тръмп, като похвали ролята ѝ в събирането на руските и украинските деца със семействата им. На свой ред Доналд Тръмп предаде поздравите и благодарността на съпругата си за съдействието, която е получила от руска страна“, каза Ушаков.

Първи разговор Путин–Тръмп от март: Какво обсъдиха двамата лидери

Според съветника в Кремъл по време на разговора Тръмп е изразил готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев за прекратяване на военните действия. Миналата година Путин също поздрави по телефона американския си колега по случай рождения му ден. Настоящият разговор е първият за последния месец и половина, когато на 29 април двамата обсъждаха примирието в Украйна.

Редактор: Станимира Шикова