Президентът Доналд Тръмп отбелязва своя 80-и рожден ден с галавечер по смесени бойни изкуства. Събитието се провежда на територията на Белия Дом и е част от честванията по случай 250-годишнината на Съединените щати.

От риалити звезда до държавен глава - животът на Тръмп между славата, скандала и амбицията да промени Америка завинаги

За първи път Белият дом е превърнат в арена за двубои, като за целта е изграден октагон с трибуни за хиляди зрители. Тръмп е известен като дългогодишен привърженик на смесените бойни изкуства и поддържа близки отношения с президента на Шампионата по върховни бойни изкуства Дана Уайт.

Редактор: Станимира Шикова