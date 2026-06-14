-
Петте най-важни забележителности в Париж: Практични съвети за първата визита (ВИДЕО)
-
Хиляди ръце създават най-голямата рокля от плетени карета в България
-
Силвена Роу: Сънят е истинският безплатен лукс
-
Нови разкрития в Хераклея Синтика: Археолози откриха части от статуи на антични божества
-
Китай изгради най-дългия стоманен арков мост в света
-
Астрологът Мария Василева: Юпитер в Лъв е огромна възможност от природата и зелена светлина
Американският президент празнува 80-годишен юбилей
Президентът Доналд Тръмп отбелязва своя 80-и рожден ден с галавечер по смесени бойни изкуства. Събитието се провежда на територията на Белия Дом и е част от честванията по случай 250-годишнината на Съединените щати.
От риалити звезда до държавен глава - животът на Тръмп между славата, скандала и амбицията да промени Америка завинаги
За първи път Белият дом е превърнат в арена за двубои, като за целта е изграден октагон с трибуни за хиляди зрители. Тръмп е известен като дългогодишен привърженик на смесените бойни изкуства и поддържа близки отношения с президента на Шампионата по върховни бойни изкуства Дана Уайт.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни