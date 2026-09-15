Съединените щати за първи път публично потвърдиха, че разполагат с въоръжени системи в орбита, които могат да бъдат използвани както за защита, така и за настъпателни операции. Информацията беше съобщена от Космическите сили на САЩ - военното подразделение, което отговаря за операциите на страната в Космоса.

„Съединените щати разполагат с въоръжени системи за космически контрол в орбита, способни да защитят обединените въоръжени сили от враждебни действия“, заяви говорител на Космическите сили.

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От американското военно командване не разкриват какъв точно тип оръжия са разположени, нито какви са конкретните им възможности.

Според даденото от Космическите сили определение контролът над космическото пространство включва операции за установяване и запазване на преимущество чрез „кинетични и некинетични“ средства. Те могат да бъдат използвани за въздействие върху способностите на противника както при отбранителни, така и при настъпателни действия.

Потвърждението идва на фона на все по-голямото военно значение на космоса. Сателитната инфраструктура е ключова не само за комуникациите и световната икономика, но и за навигацията, разузнаването, ранното предупреждение и провеждането на съвременни военни операции.

Вашингтон посочва развитието на военните космически програми на Китай и Русия като една от основните причини да разширява собствените си способности.

Според оценката на Космическите сили Пекин ускорено разработва и внедрява технологии за действия в космоса и за противодействие на чужди космически системи като част от модернизацията на китайските въоръжени сили. Във Вашингтон смятат, че Китай разглежда космическата инфраструктура като ключова за бъдещи конфликти – включително за нанасянето на прецизни удари на голямо разстояние и за ограничаването на достъпа на противника до сателитна информация.

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Русия също възприема космоса като потенциална бойна среда, посочват американските военни. Според тях Москва счита превъзходството в тази сфера за фактор, който може да има решаващо значение при бъдещи конфликти. Въпреки финансовите затруднения и международната изолация страната продължава да разполага със значителен космически потенциал.

Съединените щати създадоха Космическите сили като самостоятелен вид въоръжени сили през 2019 г. Решението беше мотивирано именно с нарастващото стратегическо значение на космоса и развитието на военни способности от основните конкуренти на Вашингтон.

Редактор: Цветина Петкова