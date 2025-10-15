„Златен купол“ – космически щит срещу ядрени ракети

Преди няколко месеца Доналд Тръмп обяви старта на амбициозна програма за противоракетна отбрана, наречена „Златен купол“: съзвездие от спътници, наподобяващи космическа крепост, предназначени да защитават САЩ от всякакви ядрени ракети.

"Златен купол", чието разработване президентът нареди още през януари, предвижда създаването на мрежа от сателити за откриване, проследяване и потенциално прехващане на насочени срещу САЩ ракети. Щитът може да разполага със стотици сателити за засичане и проследяване на ракети. Идеята е вдъхновена от наземния отбранителен щит "Железен купол", който предпазва Израел от ракети и снаряди.

Проект за мрежа от стотици сателити

"Златният купол" на Тръмп е много по-мащабен и включва огромен набор от сателити за наблюдение и отделен флот от атакуващи сателити, които ще свалят нападателни ракети малко след излитането им.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Тръмп, според когото "Златен купол" ще бъде завършен до края на мандата му през януари 2029 г., отбеляза, че Аляска ще бъде значителна част от проекта, а щатите Флорида, Джорджия и Индиана също ще извлекат полза от него.

Как ще работи щитът?

"Златният купол" е създаден по модела на израелския "Железен купол". Системата се използва от март 2011 г. и прехваща ракети и артилерийски снаряди с малък обсег. Тя се състои от три компонента: радарно устройство, център за управление и ракетна установка. Голямата разлика със "Златния купол" на Тръмп е следната: израелският "Железен купол" осигурява защита от ракети с малък обсег на сравнително малка територия и представлява мобилна система, която може да бъде разположена на много места.

Американската версия на противоракетната система трябва да може да спира междуконтинентални ракети с ядрено оръжие. Такива планове САЩ имат още от времето на президента Роналд Рейгън (1981-1989). Той искаше да създаде противоракетен щит, вдъхновен от филмовата поредица "Междузвездни войни", чиито системи за прехващане са разположени в космоса.

Проектът на Тръмп има за цел да създаде мрежа от спътници, които да откриват, проследяват и евентуално да прехващат ракети, изстреляни от Русия или Китай, например. Такъв ракетен щит може да се състои от стотици спътници за откриване и проследяване на ракети.

Според министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет планираният щит е предназначен за "защита на родината от крилати, балистични, хиперзвукови и безпилотни летателни апарати – независимо дали са конвенционални или ядрени". Все още обаче не е ясно какви технологии ще използва новата отбранителна система, пише "Дойче Веле".



Освен САЩ, има и други държави, които вземат за пример израелския "Железен купол" или поне използват това име за обозначаване на своите аналогични противовъздушни системи. В тази връзка пенсионираният израелски бригаден генерал Шахар Шохат посочва пред списание Defense News, че "Железен купол" междувременно се бил превърнал в "търговска марка, която сега всички използват, защото е много успешна".

Гръцкият "Железен купол"

В края на 2024 г. Гърция обяви, че ще разшири значително бюджета си за отбрана и ще изгради противоракетен щит, подобен на израелския, за защита от безпилотни самолети и ракети. Тъй като заплахата е различна, гръцкият "Железен купол" се различава от израелската мобилна система за противоракетна отбрана. Защитата от нападения с дронове е приоритет за Гърция, обясни министърът на отбраната Никос Дендиас.

Други държави проявяват интерес към самата система "Железен купол" - Румъния, Кипър, Азербайджан, Южна Корея, Индия и Сингапур. Според Питер Веземан, изследовател в Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ), Индия и Южна Корея в крайна сметка не са реализирали тези планове, а в останалите случаи няма данни за действителни поръчки или доставки.

"Небесният щит" на Европа

Сравнение с "Железен купол" се прави и в Европа. С инициативата "Европейски небесен щит" (European Sky Shield Initiative, накратко ESSI) през 2022 година беше създаден европейски проект за противовъздушна и противоракетна отбрана. Целта е координирано снабдяване с отбранителни системи с малък, среден и голям обсег на действие, за да могат да се отблъскват всички заплахи от въздуха. По данни на германското военно министерство досега към проекта са се присъединили 23 държави.

Sky Shield следва "същата логика" като израелската система за противовъздушна отбрана, казва заместник-началникът на Генералния щаб на австрийските въоръжени сили генерал-лейтенант Бруно Хофбауер. И двата ракетни щита имат за цел да се борят със заплахите от въздуха на няколко нива, обясняват още от "Дойче Веле".

Обещания за завършване до 2029 г. и цена от 175 млрд. долара

Заявената от САЩ цел беше ясна: администрацията ще действа бързо и с необходимите ресурси, за да гарантира, че системата ще влезе в експлоатация преди 2029 г. Очакваната обща цена на щита е 175 милиарда долара или приблизително 149 милиарда евро.

Но докато Космическите сили на САЩ твърдят, че са финализирали плановете за този щит, подробностите за проекта остават много неясни, както и точният му график и реалната му цена. Дори генерал Майкъл Гетлайн, който отговаря за проекта, не предоставя никаква конкретна информация, позовавайки се на съображения за национална сигурност. Дали тази военна тайна сама по себе си е достатъчна, за да оправдае тази обща неяснота?

Реалните разходи може да достигнат трилиони

Въпреки че пакетът от 175 милиарда долара вече изглеждаше астрономически, той всъщност може да бъде ревизиран нагоре, според анализатори от индустрията и специализирани мозъчни тръстове, интервюирани от „Блумбърг“. Общата сума може да бъде между 252 милиарда и... 3 600 милиарда долара (3 060 милиарда евро) – разпределени за двадесет години, в зависимост от избраното ниво на амбиция и действителния брой необходими спътници.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Бюджетната служба на Конгреса на САЩ, от своя страна, оценява вероятните разходи между 542 и 831 милиарда долара (460 и 706 милиарда евро). Нестабилността на тези оценки разкрива едно нещо: всяко ново техническо изискване, всеки нов неуспех, актуализация или модификация на системата може да доведе до експлозия в крайната сметка, пише „Футуризъм“.

История на неуспехите: от 80-те до днес

Това не е първият път, когато САЩ се опитват да се оборудват със защитен купол. От 80-те години на миналия век фантазията за космическа отбрана е погълнала близо 400 милиарда долара (340 милиарда евро), без никога да доведе до надеждна система. Предишни опити успяха да прихванат само една макетна бойна глава по време на особено благоприятни тестове. Въпреки обещанията, прихващането на балистични ракети, особено в началната фаза на траекторията им (или фазата на ускорение), е технически почти невъзможно. Сложността се увеличава допълнително, когато в действие влязат траектории, контрамерки и нови поколения хиперзвукови ракети.

Големите печеливши – отбранителните корпорации

Този титаничен проект наподобява много други големи проекти, стартирани по време на ерата на Тръмп: мечти за скъпа инфраструктура, насочена предимно към удовлетворяване на частния сектор. Големи отбранителни компании (Lockheed Martin, Raytheon и др.) вече се готвят да отговорят на потенциални монументални покани за участие в търгове. Въпреки това, все по-голям брой експерти се съмняват в стратегическата и оперативна жизнеспособност на подобен купол и осъждат система, която бързо би се превърнала в мишена, уязвима за обикновена атака срещу един от нейните спътници.

Скъпа утопия или реална защита?

„Златният купол“ може би ще остане в историята като енергоемка, скъпа технологична утопия, обречена да остане недовършена, чиято основна характеристика ще бъде, че е пропиляла състояния, за да пълни джобовете на големи частни групи, без никога да гарантира обещаната сигурност.

„Златният купол“ разгневи враговете, въоръжени с ядрени оръжия

Китай, Русия и Северна Корея, които притежават оръжия, които могат да достигнат САЩ, атакуват плана за противоракетен щит като удар по глобалната стабилност. Планът на президента Доналд Тръмп „Златен купол“ разгневи трите държави, чиито оръжейни технологии представляват най-голяма заплаха за американската територия, като Китай, Русия и Северна Корея твърдят, че проектът за противоракетна отбрана води до нова опасна надпревара във въоръжаването.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Китайците, севернокорейците и руснаците разработват такива ракети, както и нови оръжия, предназначени за избягване на американската отбрана и за борба с Америка в космоса. Трите страни също така си помагат все повече във военно отношение.

През месец май Северна Корея обяви „Златния купол“ за „най-големия план за увеличаване на въоръженията в историята“. Китай и Русия в съвместно изявление по-рано същия месец нарекоха проекта „дълбоко дестабилизиращ“. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова пред журналисти заяви, че планът „представлява пряко нарушаване на основите на стратегическата стабилност“.

И трите държави също така осъдиха призива на Тръмп за космически базирани прехващачи, като заявиха, че те рискуват да превърнат космоса в бойно поле.

Експертите твърдят, че потенциален риск от „Златния купол“ е, че всеобхватната отбранителна система насърчава разпространението на ракети, включително на оръжия с ядрен потенциал. Това се случва в момент, когато последният важен договор между водещите ядрени сили Русия и САЩ изтича през следващата година, което може да накара Москва да ускори разполагането на ядрени бойни глави.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

„Този мираж на противоракетната отбрана ви дава илюзията, че можете да се защитите, но кара всички тези страни да създават всички тези стотици и хиляди ракети, така че в крайна сметка се оказвате в най-лошия от двата свята“, каза Павел Подвиг, старши изследовател в Института на ООН за изследване на разоръжаването.

САЩ твърдят, че нарастващите заплахи налагат изграждането на по-всеобхватна система за противоракетна отбрана, и отхвърлят критиките, че планът ще милитаризира космоса, пише „Уолстрийт джърнъл“.

„Напоследък наблюдаваме китайски спътници, които участват в маневри, които могат да бъдат описани само като кучешки боеве в космоса“, заяви бригаден генерал Антъни Масталър, командир на космическите сили на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион, на космическа конференция в Австралия. „Тези високоскоростни, бойни операции в орбита служат като още едно доказателство, че Пекин активно се подготвя да предизвика САЩ и нашите съюзници в космоса.“

Планът „Златен купол“ представлява драматична трансформация в начина, по който САЩ се стремят да се противопоставят на подобни заплахи.

САЩ твърдят, че противоракетната им отбрана е насочена към така наречените „държави парии“, най-вече Северна Корея, които не се считат за равностойни ядрени сили. В същото време САЩ, Русия и Китай се стремят да предотвратят ядрена атака чрез възпиране.

Планът на Тръмп „Златен купол“ косвено признава, че ерата на контрола на въоръженията е отминала и взаимно гарантираното унищожение вече не е достатъчен възпиращ фактор за ядрена война.

Редактор: Иван Петров