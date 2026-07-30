Американската армия, Военноморските сили и Космическите сили на САЩ проведоха първите изпитания на нова система за електронна война, наречена „Чукът на Господ“. Тестовете са част от мащабното учение Project Convergence Capstone 6, което се проведе през юли в Калифорния и е насочено към изпитването на технологии за бъдещите бойни действия.

Въпреки внушителното си име, „Чукът на Господ“ не е нов вид ракета или оръжие, а преносима система за електронна война. Тя представлява специализиран излъчвател с нисък електромагнитен подпис, който може да подпомага командването на войските и да оказва въздействие върху електромагнитната среда, без лесно да бъде засечен от противника.

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Наземни версии на технологията вече са били използвани в различни американски военни учения през последните две години. По време на тазгодишното учение обаче за първи път е изпитана и морската версия на системата - важна стъпка в развитието ѝ и бъдещото ѝ използване в съвместни операции на различните видове въоръжени сили.

Army conducts first overseas test of 'Hammer of the Gods' weapon-disrupting system https://t.co/9UL7fkGoS7 #FoxNews — Detonics (@DetonicsMKV) July 30, 2026

Основният акцент на изпитанията е бил върху т.нар. PNT системи (Positioning, Navigation and Timing) - технологии за определяне на местоположение, навигация и синхронизация на времето. Те са в основата на работата на GPS, навигацията на военните части, комуникациите, безпилотните системи и високоточните оръжия.

„Позиционирането, навигацията и синхронизацията на времето са в основата на съвременните военни операции. Способността да се действа при нарушени PNT системи гарантира, че нашите сили ще могат да продължат да се придвижват, да комуникират и да изпълняват задачите си ефективно“, заяви подполковник Дарин Хол от Космическите сили на САЩ.

По думите му възможностите за противодействие на PNT системите могат значително да намалят ефективността на високоточните оръжия.

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„Без надеждни PNT данни точността на съвременните управляеми ракети и артилерия рязко спада, което може да доведе до забавени операции, пропуснати цели или сериозни съпътстващи щети“, посочи Хол.

От американската армия подчертават, че целта на експериментите е да се проучи как войските могат да действат в среда, в която навигационните и комуникационните системи са нарушени или подложени на електронно въздействие. Според военните подобни технологии ще бъдат ключови за бъдещи конфликти, в които електронната война ще играе все по-важна роля.

Редактор: Цветина Петкова