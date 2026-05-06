В навечерието на празника на Българската армия погледите се насочват към летище Чешнегирово, където елитните Специални сили демонстрират способности, които на практика нямат граници. Това са военнослужещите, обучени да действат във въздуха, на сушата и при необходимост - под вода, в най-екстремни условия и при всякакъв терен.

Екип на NOVA получи рядката възможност да проследи отблизо едно от техните учения. Сценарият - неутрализиране на склад с дронове на противника. Операцията започва с прецизна подготовка - проверка на оборудването, контейнерите и парашутите, преди групата да се отправи към пистата за излитане.

Следва ключовият момент - скок от 3000 метра височина. Парашутистите се приземяват в близост до целта и незабавно преминават към следващата фаза на мисията. В действие влизат безпилотни системи, оборудвани с взривни устройства, които поразяват обозначена сграда - предполагаем склад на противника. Втори дрон унищожава камион, използван от терористи.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

„Това е бъдещето - всъщност вече е реалност“, коментира един от операторите на безпилотните системи, подчертавайки ролята на новите технологии в съвременните конфликти.

По думите на полковник Стоян Асенов, командир на 3-та група Специални сили, именно дроновете се превръщат в едно от най-големите предизвикателства на бойното поле. „За да бъдем ефективни, трябва да можем да противодействаме - включително чрез унищожаване на местата, където се произвеждат и използват“, обясни той. По думите му българската армия е в начален етап на развитие на тези способности, но се движи в правилната посока.

Мисията продължава с щурм на сградата. След контролиран взрив на входа, бойците навлизат вътре и провеждат операция по прочистване, демонстрирайки действия в затворени пространства.

За духа в армията говори бригаден генерал Божидар Бойков. Според него водещото за всеки военнослужещ остава любовта към родината и силната връзка между колегите. „Хората в униформа са едно голямо семейство и са готови да направят всичко един за друг“, подчерта той.

Генерал Бойков има богат боен опит - участвал е в мисии в Ирак и Афганистан, а през 2025 г. застава начело на военния парад. По думите му армията се е променила значително през последните десетилетия - от наборна към професионална, с все по-сериозен акцент върху модернизацията и новото мислене.

„Мирът не е даденост. За да го има, армията трябва да има способности“, заяви той и изрази надежда България да разполага с модерна, професионална и боеспособна армия в близко бъдеще.