На 6 май България чества един от най-знаковите си празници - Деня на храбростта и празник на Българската армия. Той съвпада с Гергьовден, когато православната църква почита свети Георги Победоносец, символ на мъжеството и закрилник на войската.

Тази година над столицата ще прелетят самолети от състава на военновъздушните сили. В демонстрацията на Гергьовден ще участват новите изтребители F-16 Block 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също щурмовите Су-25, както и транспортните самолети „Спартан“.

Гражданите, които желаят да присъстват на ритуала, ще имат достъп от 09:00 часа през пунктове за проверка, организирани при ул. „Раковски“ и „Оборище“ и при ул. „Париж“ и ул. „Шипка“.

