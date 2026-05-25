Български ученици са спечелили близо 100 медала от международни, европейски, балкански и младежки олимпиади по природни науки през изминалата година. Поводът е представянето на успешни млади учени в дните около 24 май, когато вниманието традиционно се насочва към образованието и постиженията на българските ученици.

Равносметката за 2025 г. показва впечатляващ баланс от 15 златни, 40 сребърни и 42 бронзови медала, с което младите български участници затвърждават стабилните си позиции в световните състезания по наука.

В ефира на „Твоят ден“ гостуваха двама от отличените ученици – Георги Александров, сребърен медалист по физика и златен медалист по астрофизика, и Петко Лазаров, бронзов медалист по математика.

Георги разказа, че интересът му към науката започва още в ранна детска възраст и се развива благодарение на учители и школи, които го насочват към състезателната математика и по-късно към физиката и астрономията. Той подчерта ролята на допълнителните школи и ментори като ключови за развитието му.

Петко Лазаров сподели, че любовта му към математиката също започва от малък, като постепенно се насочва към математическа гимназия и състезателна подготовка. По думите му подготовката за олимпиади не е била натоварваща, а по-скоро вдъхновяваща, тъй като е съчетана с интерес и любопитство към науката.

Двамата ученици единодушно посочиха, че подготовката за международни състезания изисква постоянство, но често е и източник на удовлетворение. Георги отбеляза, че най-интензивните моменти идват непосредствено преди състезанията, когато натискът и отговорността се засилват.

Петко подчерта, че най-голямото удовлетворение идва не само от медалите, а от решаването на трудни задачи след дни на усилия – момент, който носи истинско чувство за постижение.

Георги посочи, че международните форуми дават възможност за срещи с други талантливи учени, както и за обмен на опит, макар че често общуването с чуждестранни участници остава ограничено. За него също важен е и елементът на пътуване и културен обмен.

И двамата ученици заявиха, че виждат бъдещето си в България и възнамеряват да продължат развитието си в областта на науката. Георги съчетава дейност в Софийската математическа гимназия и работа във физическия факултет, а Петко изрази желание да остане ангажиран с математиката и образованието у нас.

Исторически успех: Първо място за Никола Веселинов

Към впечатляващите постижения се добавя и успехът на единадесетокласника Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия. Той печели първо място в категория „Математика“ на престижен международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството, проведен в Аризона.

Никола е отличен и с голямата награда за млад учен, с което затвърждава изключителното представяне на българските ученици на международната сцена.