24 май беше отбелязан и в Мароко чрез рубриката „Непознатите земи“. Репортерът на NOVA Ерик Борозенков и професор Климент Найденов са на експедиция в пустинята.

"Здравейте от мароканските пясъци на пустинята Сахара и честит празник на българската писменост и култура! Ние ви пожелаваме да бъдете здрави и да използвате словото за добри дела", пожела Ерик Борозенков.

Българи в чужбина и чужденци със специални пожелания към зрителите на „Събуди се” по повод 24 май

"Нека делото на Светите братя Кирил и Методий да ни напътства в нашия път на развитие. Нека не забравяме, че буквите трябва да ни обединяват и да ни носят светлина и напредък. Честит празник!", пожела и проф. Климент Найденов от Explorers Club Bulgaria.

