Преподавателят по европейско право доц. Христо Христев изрази подкрепа за новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, но разкритикува позицията на българското правителство по част от предвидените мерки.

"Тази позиция засилва опасенията, че след управлението на Виктор Орбан в Унгария България може да се превърне в следващия проводник на руски външнополитически интереси в Европейския съюз", каза той в ефира на "Пречена точка".

По повод санкциите срещу руския патриарх Кирил той коментира, че Руската православна църква е инструмент в ръцете на режима на руския президент Владимир Путин и поради това подобни мерки имат своето основание.

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Доц. Христев засегна и темата за санкциите, свързани с руския петролен гигант „Лукойл“. "България е в състояние на енергийна зависимост от Русия, а това е дългогодишна политика, реализирана чрез различни политически и икономически влияния", подчерта експертът.

Той допълни, че действията на правителството ще покажат кои политически и обществени фигури продължават да защитават руски интереси в страната.

По отношение на перспективите за членство на Украйна в Европейския съюз Христев посочи, че процесът вече е започнал, но предстои да премине през дълъг и сложен път. Според него не може да се очаква Украйна да стане член на ЕС в близко бъдеще.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева