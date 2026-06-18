Специалисти от Военномедицинска академия извършиха успешна чернодробна трансплантация на 58-годишна жена на 17 юни. Шанс за нов живот на пациентката даде 46-годишен мъж, станал донор.

Операцията е преминала добре, като в момента жената е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна. „Ранният следоперативен период се развива благоприятно”, коментира началникът на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология проф. Никола Владов.

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Донорската ситуация е реализирана в УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив. Експлантацията на органа е извършена от д-р Радослав Костадинов и екип на ВМА, след което самата трансплантация в София е осъществена под ръководството на проф. Васил Михайлов.

От лечебното заведение изразиха своята дълбока признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си са намерили сили и великодушие да дадат възможност за живот на друг човек. Благодарност бе отправена и към медицинските екипи на ВМА, Изпълнителна агенция „Медицински надзор” и координатора по донорство в пловдивската болница д-р Дончо Ташков за отличната координация при реализирането на целия процес.

Редактор: Мария Барабашка