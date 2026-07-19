Пътувах с автомобил 20 часа, за да присъствам на финала на световното тук в Ийст Ръдърфорд. Това заяви журналистът Иво Иванов в ефира на „На фокус” часове преди финала на Мондиал 2026.

По думите му зрителите трябва да очакват фамозен спортен спектакъл. Според Иванов обаче по-важният въпрос е какво ще остави това глобално събитие след себе си като исторически и културно наследство. „На тази голяма сцена се разигра театър на противоречията. Имаше както поводи за много оптимизъм, така и причини за безпокойство и песимизъм спрямо посоката, в която се е отправило човечеството”, каза той. И добави: „Станахме свидетели на хармонично взаимодействие и непровокирана доброжелбателност от обикновените хора, но и на дискриминация, пропаганда. Имаше натиск от страна на административни институции”.

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По негови думи за пръв път в историята домакинът на световното е в състояние на активна война с един от участниците в турнира. „Според мен няма оправдание за начина, по който бяха третирани иранските футболисти. Те са се подготвяли цял живот за този момент в тяхната спортна кариера. Няма оправдание и за дискриминация срещу съдии, играчи и привърженици на северноафриканските народи”, сподели журналистът.

Иванов коментира и ситуацията с отменения от ФИФА червен картон на американски футболист след намеса на Тръмп. „Около президента на ФИФА вече непрекъснато се носи безпогрешното ухание на корупция. Гордият носител на първата награда на ФИФА за мир и настоящият президент на САЩ успяха да покварят дори това, което се случи на игрището. Тръмп потвърди на целия свят, че лично се е намесил, за да бъде отменен червения картон на Фоларин Балогун”, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова