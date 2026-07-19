На мен за първи път в живота ми ми се случва да съм в държава, която е на финал на Световното по футбол. Това коментира актрисата Йоанна Темелкова в ефира на предаването „Събуди се“ по NOVA.

Актрисата се включи на живо от Испания, облечена с тениска на испанския национален отбор, за да сподели какви са емоциите в страната преди големия мач. „Атмосферата е просто изумителна и хем ние сме в малък град, а си представям какво е примерно в Барселона, Мадрид, Валенсия“, разказа Темелкова. Тя допълни, че навсякъде се виждат хора със знамена по колите, чуват се клаксони и се забелязват фленелки. Според нея футболът е страхотна игра, която има свойството да събира хората, и сподели, че дори да не е била в страната в този момент, отново е щяла да подкрепя испанския тим.

В цялата страна са организирани специални места, където привържениците да проследят двубоя заедно. „Навсякъде за днес специално в целия район тук, понеже се информирам за това, арени, стадиони, каквото се сетите, екрани се опъват навсякъде“, обясни актрисата. Тя разкри, че заедно с организирана компания ще гледа финалната среща при техен приятел на име Тони, където са проследили мачовете от самото начало на първенството. По думите ѝ предстои една много вълнуваща вечер.

Въпреки засиленото присъствие на органите на реда, обстановката остава спокойна. „Има страшно много полиция навсякъде, но тя циркулира, но тук няма никакви ексцесии“, посочи Темелкова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка