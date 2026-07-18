На фона на слаб старт на летния туристически сезон посещенията по Черноморието вече достигат тези от миналото лято. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров в курорта Лозенец.



Министерството стартира и кампания „България празнува“, в която с помощта на популярни личности ще рекламира морския туризъм. Министерството отваря и изнесени приемни за потребителски сигнали в Златни пясъци и Слънчев бряг.

"Добрата новина в случая е, че курортите ни са пълни. Наваксали сме спада, който беше около 200 хиляди туристи... в момента са изравнени. Ще се борим, ако е хубаво времето - с по-агресивна реклама. Знаете, че известните лица на България влизат в тази кампания. Времето е прекрасно в България на фона на горещите вълни в Европа. И мисля, че ще имаме един хубав сезон", заяви Илин Димитров, министър на туризма.

Редактор: Станимира Шикова