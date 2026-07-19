Константин Симеонов познава като адвокат на Румен Гайтански и на Цветан Василев някои от най-знаковите политически и бизнес сюжети на последното десетилетие.

„Стоян Мавродиев - бившият шеф на Българската банка за развитие, е свидетел по делото за КТБ. Само че е последният свидетел - 414-ият. Но това няма отношение към завръщането му в България. В конкретния случай значение има делото за отпуснатия кредит към фирми, свързани с Румен Гайтански, който не е върнат и очевидно не е бил обезпечен. Между другото, по делото за КТБ 18 души са подсъдими за подобни действия. Само че има една малка, но съществена разлика“, заяви в предаването „На Фокус” адвокат Константин Симеонов.

Той обясни и каква е разликата: „ББР е държавна банка, а КТБ е частна. Собственикът на една частна банка трудно може да краде от себе си. Тук става дума за отпуснат очевидно необезпечен кредит в размер на около 150 милиона лева, за който може да бъде проследено за какво е използван впоследствие“.

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Симеонов обясни и по какво обвинение е защитавал Гайтански. "Той беше задържан с обвинение като подбудител на Стоян Мавродиев. Нито градският, нито апелативният съд вникнаха особено в детайлите на делото. След това, малко преди да изтече в медиите един конкретен разпит, намерихме различия в отношението към защитата и към начина, по който трябва да бъде водена“, подчерта защитникът.

Той отказа да навлезе в конкретика защо е прехвърлил защитата на Гайтански на своя колежка. „Не бих искал да коментирам подробности. Този герой от нашия епос, наречен Пеевски - не мога да се договарям с него. Защото смятам, че е едно много сериозно зло. Определено той има нещо общо да се откажа тогава от защитата. Появи се разлика в позицията по отношение на защитата със самия Гайтански“, подчерта той.

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А на въпрос имало ли е договорка за пускамето на Гайтански, адвокатът заяви: "Не мога да ви кажа. Но съдейки по разпита, който изтече в медиите, очевидно е имало такова нещо. Много бързо след това прокуратурата се съгласи и дори не протестира решението на съда за изменение на мярката му. Той беше пуснат. Както се случи сега и със Стоян Мавродиев“.

По отношение на връщането на Мавродиев защитникът изрази мнение, че вероятно "също има някакви договорки". „Не бих искал да коментирам дело, по което не работя, но очевидно някакви договорки са направени. Стоян Мавродиев спокойно си стоеше в Дубай, след което изведнъж полетя за Белград, а не за София, въпреки че има директни полети до България. След това престоя повече от месец в затвора в Белград. При връщането му в България изведнъж прокуратурата стана много добричка - не поиска постоянен арест от съда, а директно му определи парична гаранция“, изтъкна той.

Според него от тази история може да излязат много неща. "Тези пари най-вероятно не са отишли само за покупката на една фирма от страна на друга фирма на Гайтански. По информация, с която разполагаме заедно с другия ми клиент Цветан Василев, е възможно част от средствата да са използвани за плащане на задължения към Оманския фонд. Възможно е на тази база да е прекратено арбитражното дело, което Оманският фонд заведе срещу България във връзка с фалита на КТБ", заяви той.

И обясни:"Оманският фонд е един от акционерите в КТБ, както и мажоритарният собственик Цветан Василев чрез фирмата си „Бромак“. Частично участие има и руската банка ВТБ.След обявяването на фалита на КТБ Оманският фонд заведе арбитражно дело в САЩ срещу България заради ощетяването му като акционер. След това беше сключено споразумение между българската държава и Оманския фонд и делото беше прекратено. Нито едно правителство след това не е показало публично това споразумение. Най-интересният въпрос е откъде са взети парите, с които е платено на Оманския фонд. Според нашата информация част от тези средства може да са именно от отпуснатия кредит от ББР“.

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И изтъкна, че най-вероятно пътят на парите може да бъде проследен документално, ако има желание за това. „Политическата ситуация се промени, но ситуацията в съдебната система — не. Тя продължава да работи по същия начин. Обвързана с определени кръгове“.

На въпрос дошло ли е време Цветан Василев да се върне в България след промяната на политическата ситуация адвокатът заяви: „Отговорът ми е предизвестен. Не. Категорично не. Защото политическата система може и да е на път да бъде сменена, но тя все още не е“.

Адвокат Симеонов коментира и познанството си с Петьо Петров, изветсен като Еврото, което по думите му е от 30 години.

„Той беше прокурор в Районна прокуратура, след това беше следовател. Преназначиха го заради едно дело, заедно с още един колега. После Ангел Александров много го хареса - не знам какво точно му допадна - и го командирова в Националната следствена служба", разказа той.

И припомни, че в този период - на Великден 2011 година, се появил казусът с Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров. "След това се върна в столичното следствие вече като началник", заяви адвокатът.

"Наблюдавах човек, поставен за определени поръчки. Дори съм предупреждавал много колеги да внимават с него, защото знаех какво представлява като човек. Когато се случи случаят с Тенчо Попов, Петър Сантиров и Николай Цонев - му обещах, че ще го изтрия с гумичка", спомня си Симеонов. И допълни: "След това имаше дело, което той заведе срещу мен за клевета и което аз спечелих. Изтрих го от системата".

Попитан как според него ще завърши историята с Петър Петров адвокатът каза: "Ако е жив...... Защото имам съмнения. В момента той е вреден и опасен за тези, които са го използвали до този момент. Той вече не може да им свърши никаква работа, но може да бъде изключително опасен източник на информация".

"Офисът, който той държеше като кантора в началото на улица „Позитано“, беше на практика една от сателитните фирми на Пеевски. Те са близки още от времето на следствието", заяви адвокатът.

И допълни: "Това, че неговите архиви попадат в публичното пространство - едва ли той самият ги разпространява. Вероятно някой около него, човек, който му е близък - жена му или други хора, които са били около него. Не вярвам, че самият Петър Петров се занимава с това. Още повече, че в последно време, преди да изчезне, той беше тотално алкохолизиран", подчерта Симеонов.

И беше категоричен, че отдавна е време Борисов да излезе в пенсия, а по думите му "ГЕРБ ще се разпадне от сам по себе си".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова