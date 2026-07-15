Българската банка за развитие още от преди времето на Стоян Мавродиев се превърна в една олигархична касичка, която даваше огромни заеми на политически свързани фирми. Това каза в предаването на NOVA NEWS „Твоят ден” Николай Стайков, журналист от „Извън ефир”.

„Въпросният заем, заради който екстрадираха Мавродиев, е само едни пример от тях. Има кредити и към Пеевски, и към големи петролни фирми, които са с бизнесмени, които са отново с политически връзки. Така че големият въпрос дали банката си изпълнява основната функция или се е превърнала в нещо друго, остава”, коментира Стайков.

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Той каза, че чрез документите и процедурите по случая ще се реши дали някой ще понесе отговорност или ще си остане само медийният шум. „Накрая, както при други случаи, ще се окаже, че отговорността е изключително размита между началници на отдели, кредитиране и юристи, още някой изпълнителен директор. Че формално може да са изпълнени процедурите за одобряване и кандидатстване за един заем, бил той и голям. Затова не съм оптимист, освен ако Мавродиев не реши да говори повече”, коментира журналистът.

По думите му по отношение на този заем, досега Прокуратурата не е показала сериозно усърдие по разследването и напомни, че през 2022 г., когато е станало ясно, че има такъв скандален заем, Прокуратурата е получила сигнал, но след по-малко от година е прекратила разследването.

„Това, което се промени сега е, че фирмата, взела заема, спира да си плаща, тоест вече имаме щета. В наказателното право е така – ако няма щета, единствено банката може да си налага вътрешни административни наказания за някакви неспазвания”, обясни Стайков. По думите му банковата тайна приключва тогава, когато има щета.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова