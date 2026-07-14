Днес у нас беше конвоиран от Сърбия бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица.

Банкерът беше задържан в сръбската столица в началото на юни. Преди това, в продължение на две години, беше издирван във връзка с обвинението му по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от ББР.

Конвоираха Стоян Мавродиев от Сърбия (ВИДЕО+СНИМКИ)

След конвоирането му до София той ще бъде задържан в следствения арест. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се реши за мярката му за неотклонение.

В ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS журналистът от „24 часа“ Кирил Борисов и криминалният журналист от „Клуб Z“ Стефан Миланов коментираха какво може да се очаква от развитието на делото, възможно ли е Мавродиев да разкрие механизма зад отпускането на многомилионните каредити от ББР и дали екстрадицията му ще доведе до нови разкрития по случая.

По думите на Миланов случаят с ББР показва как една добра идея може да бъде опорочена и използвана за престъпни цели. "Наивно е да се смята, че подобни решения са вземани от отделни хора на тяхна глава“, коментира той.

Според Миланов моментът, в който разследването придоби публичност, също поражда въпроси. „Трябва да се замислим защо тези разкрития се появиха именно през 2024 г., когато предстояха парламентарни избори. Тогава започнаха да излизат наяве различни случаи, свързвани с Ахмед Доган - разследването срещу Джейхан Ибрямов за подкуп, действия срещу кмета на Минерални бани и напрежение в ДПС - Варна. Затова, според мен, основният проблем е, че това дело не изглежда да преследва единствено целите на правосъдието“, каза още той. По думите му не е сигурно дори дали прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение за Мавродиев.

Борисов смята, че банкерът може да даде информация за начина, по който са били отпускани спорните кредити, но това едва ли ще се случи.

Сърбия разреши екстрадицията на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев​

„Той може да разкаже кой е разпоредил отпускането на тези над 100 млн. лева, които впоследствие според обвинението са били присвоени. Но няма как да представи доказателства, с това ще уличи и себе си в престъпление и това не би било в негов интерес“, посочи журналистът.

Според Миланов доброволното предаване на Мавродиев на българските власти не е изненадващо и заяви: "Той се предава, защото вероятно няма причина да се притеснява".

Кирил Борисов направи паралел между случая с ББР и фалита на КТБ. „Ситуацията с ББР донякъде напомня тази около КТБ - през подобни схеми са били финансирани определени хора, често свързвани с политиката. Мавродиев вероятно знае как е функционирал този механизъм, но едва ли би се самоуличил“, коментира той.

Според него именно съдебното решение за мярката за неотклонение ще бъде първият индикатор как се развива разследването. „От това дали съдът ще наложи постоянен арест, или по-лека мярка, може да се направят изводи дали Мавродиев е съдействал на разследването“, заяви Борисов.

„Обвиненията предвиждат наказание от 10 до 20 години лишаване от свобода. Става дума за огромна сума и за човек, заемал изключително отговорен пост. Но не вярвам да се стигне до признаване на вина“, припомни още той.

Двамата журналисти коментираха и информацията за полетите, с които се свързват Делян Пеевски и Десислава Атанасова, както и данните, изнесени от вътрешния министър Иван Демерджиев.

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„Това, което все още не знаем, е дали МВР ще успее да докаже извършено престъпление, свързано с тези полети, включително евентуално пренасяне на парични средства зад граница“, каза Борисов.

По думите на Миланов вече е станало ясно и защо има разминавания в официалните данни. „Разликата между информацията, представена от тогавашния министър Емил Дечев, и тази на Иван Демерджиев се дължи на използването на различни бази данни - едната е на „Гранична полиция“, а другата е системата за регистрация на пътниците“, каза журналистът.

Двамата събеседници се обединиха около мнението, че както казусът с ББР, така и този с проверките около полетите, може да разкрият значими финансови зависимости, ако разследванията бъдат доведени докрай.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов