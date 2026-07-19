Една трета от служителите в курортен комплекс „Албена“ това лято са от Бали, Индонезия и други азиатски държави. Усмивките им посрещат туристите в хотелите и ресторантите, а работодателите отчитат, че чуждестранните кадри се адаптират бързо и допринасят за доброто обслужване.

Сред тях е Аня от Бали, която за втори път работи в България. Тя споделя, че е избрала страната ни, за да натрупа професионален опит и да опознае европейската култура. Туристите също оценяват отношението на международните екипи, а мениджърите ги определят като любезни, усмихнати и трудолюбиви.

"Тук съм защото ми е интересно да работя в Европа и по-специално на това място, аз за втори път съм тук. Харесва ми, щастлива съм да работя тук, защото хората, природата, културата са добра възможност да придобия някакъв опит", изтъква Аня.

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В хотелите работят хора от различни националности и религии. Соня и Ильхам са от Узбекистан и вече пета година заедно подготвят стаите за гости.

"Двамата работим, той е от Индонезия. На мен много ми харесва в България - вече пета година работя тук. Той сега работи много добре, защото знае всичко - вече два месеца е тук. Харесва ми тук, условията са добри, заплатата е нормална, всичко е нормално. Няма проблем", споделя Соня.

Норман от Казахстан, бивш полицай, съчетава работата с възстановяване на здравето си край морето. По думите му физическият труд и морето му помагат. През уикендите ходи до Кранево, където има минерални извори. Благодарен е на България и на Албена, че така хората намират и получават работа.

Въпреки това тази година „Албена“ отчита промяна в тенденцията. Броят на чуждестранните работници е намалял до около 450 души при над 1000 през предходните години. Според изпълнителния директор Красимир Станев все повече българи проявяват интерес към сезонната заетост, а очакванията са тази тенденция да се засили.

"За да може да привлечем отново наши студенти, ние трябва да представим всички възможности за кариерно развитие, младият човек да намери своят път, своето место", изтъква Маргита Тодорова, директор „Маркетинг и продажби”.

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От тази година Албена въвежда нов подход за привличане на млади хора - чрез опознавателни турове за студенти и ученици от профил „Туризъм”. Именно след такова посещение Анна Георгиева приема предложение за работа и решава да остане в България, като продължи образованието си във Варна.

"Получих много добро предложение за работа в Албена по време на първото ни посещение тук и реших да си остана в България, да завърша магистратурата си във Варна. Свиква се бързо, колективът е много добър, помагат с всичко, което аз не знам" споделя тя.

От ръководството на комплекса посочват, че освен конкурентно заплащане, младите хора получават осигурени настаняване и храна, както и възможност за професионално развитие. Като част от дългосрочната си стратегия „Албена“ вече инвестира и в партньорството си с Икономическия университет във Варна, където подготвя нова учебна аудитория за бъдещите кадри в туризма.

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Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Иван Иванов