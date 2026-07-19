Масово по морето супермаркетите винаги са пълни и концентрацията на такива обекти е голяма във всеки един курорт. Това коментира Емил Коларов в предаването „Събуди се”. Той изтъкна, че това явление не е от настоящата година и не е свързано единствено с въвеждането на еврото, като допълни, че подобно поведение се наблюдава както при българските, така и при чуждестранните туристи.

По думите му в бранша се работи с по-неплатежоспособни масови туристи, които в по-голямата си част пазаруват от магазини, сами приготвят храната си и я консумират на плажа. „На всички ни е скъпо навсякъде, не само в заведенията”, обясни председателят на Сдружението на заведенията в България, като даде за пример повишените цени на различни битови и занаятчийски услуги. Коларов отбеляза, че след въвеждането на еврото много от услугите и стоките са поскъпнали двойно или повече, но в заведенията на много места увеличението не е в такъв размер.

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„Ние сме браншова организация на работодатели и нямаме правата да влияем или да регулираме цените”, подчерта Коларов. Според него някои собственици предпочитат да работят с по-малко клиенти, но на по-висока надценка, ако това покрива разходите им, тъй като никой не желае да работи на загуба. Той допълни, че пазарът и потребителите сами определят и регулират цените в условията на свободна пазарна икономика.

Редактор: Мария Барабашка