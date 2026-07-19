Все повече семейства предпочитат да пазаруват от супермаркети, тъй като е по-изгодно, отколкото да посещават заведения. Това коментира Златка Димитрова в ефира на „Събуди се”. Тя обясни, че споделя своята позиция от гледна точка на обикновен човек, потребител и пазаруващ, подтикната от видяното в супермаркета.

По думите ѝ в магазина се наблюдават препълнени колички и изключително много хора, като рафтовете са били буквално празни. „За първи път виждам такова нещо”, сподели Димитрова, която прекарва вече 26-о лято на къмпинг „Каваци” със своето семейство. Според нейните изчисления за едно четиричленно семейство са необходими между 300 и 350 евро на ден. Тази сума включва закуска, обяд, нещо следобедно и вечеря, без да се смятат допълнителни разходи за децата, престой или гориво, което прави над 2000 евро само за храна за седем дни.

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Димитрова сподели конкретни примери от заведения на Черноморието, като отбеляза, че „не е нормално една гръцка салата да струва близо 40 лева”, което е 21 евро, а обикновени миди с вино са на цена от 20 евро. „Не слагам абсолютно всички заведения под общ знаменател”, уточни тя, като посочи, че със сигурност има и такива, които са много коректни, запазили са цените си и са се съобразили със ситуацията.

„Като един обикновен човек мисля, че тук държавата е виновна”, коментира Димитрова. Според нея липсва адекватен план, който да предотврати спекулата с цените при въвеждането на еврото, което създава трудности за много български семейства в икономически аспект. Тя изрази надежда, че с годините купувателната стойност на българина ще расте, за да могат семействата да си позволят нормален летен отдих по нашето Черноморие.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка