Летният сезон по българското Черноморие отново поставя на дневен ред вечния спор – скъпо или достъпно е морето у нас. Представители на туристическия сектор обаче са категорични, че въпросът не се изчерпва с цените в ресторантите и хотелите. Според тях по-голямото предизвикателство е възстановяването на доверието на туристите чрез по-добро обслужване, качествен продукт и по-добра организация на целия туристически процес.

Темата беше обсъдена в студиото на „Здравей, България“ от директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов и председателя на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков след данни за значителни разлики в цените по Южното Черноморие.

Кафе и торта за 27 евро в Созопол: Какво получаваме срещу парите си по морето

„Не можем да кажем, че няма проблем. Има изгубено доверие от потребителите. За това няма как да обвиним само хотелиерите и ресторантьорите, нито само туристите. Истината е някъде по средата“, заяви Кичуков.

По думите му голяма част от посетителите са готови да платят по-висока цена, ако срещу нея получат качествено обслужване и добро отношение. „Клиентът е готов да даде повече, но иска да получи отношение. Именно тук трябва да работим много сериозно, защото това е една от причините да загубим част от доверието на потребителите“, подчерта той.

От своя страна Румен Драганов смята, че обществените нагласи спрямо цените по Черноморието постепенно се нормализират. „Туризмът по морето тръгна много силно и хората вече виждат с очите си, че нещата са доста по-нормални от това, което понякога се пише в социалните мрежи“, каза той.

Според Драганов е напълно естествено да съществуват различни ценови категории според местоположението и предлаганата услуга.„Когато си на първа линия, клиентът плаща не само храната, а и гледката, атмосферата и цялостното преживяване“, коментира експертът.

Данните на туристическия сектор показват, че в момента хотелите по Черноморието работят с около 50-60% заетост през делничните дни, което е между 15 и 20% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

„Петък, събота и неделя няма проблем. Предизвикателството са делничните дни, но очакванията са през втората половина на юли заетостта да се повиши значително“, посочи Кичуков.

Какво предлага българският туризъм и колко е конкурентен

Според Румен Драганов обаче туризмът в България вече не трябва да се разглежда единствено през призмата на летния сезон. „София и Пловдив са пълни. Най-големите ръстове идват от културния туризъм, градската среда, СПА и уелнес туризма. Силните месеци вече не са само юли и август“, отбеляза той.

Сериозна дискусия предизвика и въпросът за цените в заведенията на първа линия по морето. Като пример беше даден лаврак на стойност около 25 евро.

„Отговорът дали това е скъпо е и да, и не. Зависи къде консумирате този лаврак. Ако говорим за заведение от висок клас на първа линия с много персонал и високо ниво на обслужване – това е напълно нормална цена“, каза Кичуков.

Той направи сравнение със съседна Гърция, където цените също варират значително според локацията и категорията на заведението.

„На едно място сметката беше 75 евро на човек, а само на десет километра оттам – около 20 евро. И там лавракът на едното място струваше 25 евро, а на другото – 15 евро“, обясни той.

Румен Драганов подчерта, че в крайна сметка изборът остава в ръцете на потребителя. „Всеки, който прекрачи прага на ресторанта, влиза в договорни отношения. Менюто е пред него, цената е пред него. Ако плаща 25 евро, значи е преценил, че това му носи стойност“, каза той.

Според експерта истинската цел на туристическия бизнес е клиентът да си тръгне доволен. Той обърна внимание и на факта, че впечатлението се формира от десетки хора и услуги по време на престоя му. „Един турист среща по пътя си повече от 50 различни професии – от стюардесата и граничния полицай до рецепциониста, сервитьора и таксиметровия шофьор. Ако един от тях развали впечатлението, това се отразява на цялата дестинация“, каза още той.

Кичуков пък настоя за по-сериозни реформи в сектора и по-добро сътрудничество между хотелиери, ресторантьори, местни производители и държавата.

„За първи път имаме Съвет за реформи в туризма. Трябва да обновим нормативната база и да стимулираме местното производство, както правят държави като Гърция, Италия и Франция“, посочи той.

Несебър предлага цени за всеки джоб

Несебър остава сред най-предпочитаните морски дестинации в България и през това лято, а цените в заведенията предлагат възможности за всеки бюджет – от евтин обяд в семейно ресторантче до изискана вечеря с панорамна гледка към морето.

В новата част на града туристите могат да се хранят изненадващо достъпно. В едно от семейните заведения обядът струва едва между 4 и 5 евро. Супите се предлагат за около 2 евро, основните ястия започват от 2,50 евро, а десертите рядко надхвърлят 3 евро.

Туризмът по Черноморието е под натиск: Доброто обслужване ще реши кои бизнеси ще оцелеят

Собственикът на ресторанта Жанета Чингова обяснява, че съзнателно избягва рязкото увеличение на цените през летния сезон. По думите ѝ бизнесът разчита на постоянни клиенти и на добри отношения с доставчиците, което позволява цените да останат достъпни.

„Не е коректно спрямо хората, които ни посещават през цялата година, цените изведнъж да се увеличават многократно през лятото. Разчитаме на оборот и на лоялните си клиенти“, посочва тя.

Според ресторантьорката най-голямото удовлетворение идва от това да вижда семейства, които се връщат при тях от години, а децата на някогашните посетители вече са пораснали и продължават да избират заведението.

Подобно на много други туристически обекти по Черноморието, и ресторантите в Несебър изпитват затруднения с намирането на персонал. Затова все по-често се разчита на работници от трети държави.

Сред тях е 21-годишната Сезим Сагинканова от Киргизстан, която работи в Несебър вече втора година и възнамерява да остане и през следващия сезон. В Стария град, който е сред най-посещаваните места по Южното Черноморие, цените са малко по-високи, но според собствениците остават напълно разумни.

В ресторантите край крепостните стени шопската салата струва около 5 евро, порция калмари – 8 евро, килограм миди – 7,50 евро, а сафрид и цаца се предлагат за около 6,50 евро.

Собствениците отчитат, че туристическият сезон все още не е достигнал своя пик и очакват по-силен поток от посетители през втората половина на юли. Не всички туристи обаче са единодушни. Посетителка от Италия коментира, че според нея цените в България са по-високи от очакваното и това се отразява на посещаемостта на някои заведения.

Най-търсени остават ресторантите с директна гледка към морето. Там цените са по-високи, но според собствениците се определят не само от локацията, а и от качеството на предлаганата храна и обслужване. В заведенията на първа линия шопската салата достига 10,80 евро, порция филе от лаврак струва около 25 евро, а пържено попче – близо 11 евро. Десертите започват от около 15 евро.

За много посетители от Великобритания, Уелс и Ирландия цените в Несебър остават значително по-достъпни в сравнение с популярни европейски курорти. Ресторантьорите са категорични, че цените по първа линия са съпоставими с тези в останалите европейски морски дестинации. Според тях плато с морски дарове и прясна риба за близо 60 евро не е скъпо, когато е предназначено за четирима души.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова