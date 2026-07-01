Въпреки пълните плажове и многото туристи по време на Джулай морнинг, летният сезон по българското Черноморие остава предизвикателен. Това заяви предприемачът Димитър Тодоранов в предаването „Пресечна точка“ по NOVA NEWS.

По думите му туристическият бранш навлиза в нов етап, белязан от силна конкуренция, увеличени разходи и по-взискателни клиенти. „Видях пълни курорти, щастливи хора и много усмивки. Но за бизнеса нещата не могат да се оценят еднозначно. Разходите за заплати, суровини и обучение растат и това неминуемо се отразява на цените“, коментира той.

Според Тодоранов поскъпването е факт, но по-важният въпрос е дали клиентът получава качество срещу парите си. „Не е толкова важно колко струва една пица, а какво получаваш срещу тези пари. Хората не се разочароват само от високите цени, а от това, че понякога услугата не отговаря на очакванията им“, смята предприемачът.

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Той призна, че гръцките курорти често предлагат по-добро обслужване. „В Гърция също има скъпи и евтини места, както и в България. Разликата е, че там много често собственикът лично посреща и обслужва гостите, което кара туристите да се чувстват специални. У нас също има такива примери и именно тези места успяват да задържат клиентите си“, каза Тодоранов.

По негови наблюдения общият туристически поток това лято е с около 20% по-нисък спрямо миналата година. Най-добрите обекти обаче запазват нивата си или дори отбелязват лек ръст, докато бизнесите с по-ниско качество отчитат спадове до 50%.

Тодоранов коментира и сериозните затруднения с пътуването до морето заради ремонтите по пътищата. Според него именно лошата инфраструктура създава негативно настроение още преди туристите да пристигнат на почивка.

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Той обърна внимание и на трудния достъп на чуждестранните туристи до Южното Черноморие.„Каним световни изпълнители и известни диджеи, но много чужденци просто няма как да стигнат дотук. Липсват достатъчно полети. Ако искаме повече туристи от чужбина, трябва да има добра транспортна свързаност и повече директни полети до Бургас“, подчерта Тодоранов.

В края на разговора той отправи призив към туристите да споделят не само негативните, но и положителните си впечатления.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева