Нощта срещу 1 юли отново събра хора от различни поколения край морето

С изгрева на първото юлско слънце хиляди българи посрещнаха Джулай морнинг. Нощта срещу 1 юли отново събра хора от различни поколения край морето с музика, огньове и надежда за ново начало, както повелява традицията.

В рубриката ни „Моята новина“ зрители на NOVA изпратиха впечатляващи кадри, запечатали магията на първото юлско утро и емоциите на празника в различни точки на страната ни и в чужбина.

2Васил Василев

2Виолета Иванова, Приморско

2Веселин от Равда

3Дани Битолска, Горна баня

3Ангел Башев, Родопи

слънцеДанче Бозаджиева, Разград

изгревДимитър Петков, Ийетас, Палма де Майорка

тутраканНевин Мехмедова, Тутракан

Редактор: Цветина Петкова

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