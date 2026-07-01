Снимка: Виолета Иванова, "Моята новина"
Нощта срещу 1 юли отново събра хора от различни поколения край морето
С изгрева на първото юлско слънце хиляди българи посрещнаха Джулай морнинг. Нощта срещу 1 юли отново събра хора от различни поколения край морето с музика, огньове и надежда за ново начало, както повелява традицията.
В рубриката ни „Моята новина“ зрители на NOVA изпратиха впечатляващи кадри, запечатали магията на първото юлско утро и емоциите на празника в различни точки на страната ни и в чужбина.
Васил Василев
Виолета Иванова, Приморско
Веселин от Равда
Дани Битолска, Горна баня
Ангел Башев, Родопи
Данче Бозаджиева, Разград
Димитър Петков, Ийетас, Палма де Майорка
Невин Мехмедова, ТутраканРедактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни