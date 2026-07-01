С изгрева на първото юлско слънце хиляди българи посрещнаха Джулай морнинг. Нощта срещу 1 юли отново събра хора от различни поколения край морето с музика, огньове и надежда за ново начало, както повелява традицията.

В рубриката ни „Моята новина“ зрители на NOVA изпратиха впечатляващи кадри, запечатали магията на първото юлско утро и емоциите на празника в различни точки на страната ни и в чужбина.

Васил Василев

Виолета Иванова, Приморско

Веселин от Равда

Дани Битолска, Горна баня

Ангел Башев, Родопи

Данче Бозаджиева, Разград

Димитър Петков, Ийетас, Палма де Майорка

Невин Мехмедова, Тутракан

Редактор: Цветина Петкова