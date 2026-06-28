По Черноморието една предпочитана туристическа атракция, търсена от българи и чуждестранни гости, е туристическа разходка с лодка. Слънце, мирис на море и краят на месец юни. Туристите са малко, обичайно за този период на сезона, но скоро се очаква Приморско да е пълно.

"Гостите ни искат занимания в населеното място където са отседнали. Общините предлагат изключителна културна програма, което е важно", обясни хотелиерът Антоанета Игнатова.

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Разбира се основен притегателен център е морето и всичко свързано с него. Сред най-предпочитани са и ресторантчетата с изглед към морето, а самите ресторантьори също могат да ни насочат към екзотични изживявания.

"Морето е магнит. Всеки иска да бъде на море. Туристът в Приморско търси добрата храна, иска добро обслужване, добро спане. Имаме едно невероятно развлечение разходка с лодка. Много е предпочитано от тях", твърди ресторантьорът Тихомир Трифонов.



Екип на NOVA отиде до пристанището в Приморско, където все още тълпи от туристи няма, но около седем лодки очакват своите пасажери. Всички са подготвени за новия сезон според всички правила за безопасност.

"Сигурността на лодките е доста важна не само за нас, но и за туристите ни. Всяка година минаваме прегледи. Всичко обстойно сме проверили - жилетки, лампички и пожарогасители на лодките", твърди капитан Кирил Станков.

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Туристическата атракция разходка с лодка може да е целодневна или само за няколко часа според желанието на клиента. Цените са се запазили като от миналия сезон, а домакинът на плавателния съд е задължително капитан.



Екипът ни се отправи на кратка разходка с капитан Здравко Василев, който от 25 години се занимава с това. Капитанът на лодката или кораба буквално влиза в ролята на психолог, за да успокои мореплавателите и да ги предразположи за екзотичното плаване. Освен това трябва да бъде и екскурзовод, за да им разкаже различни достоверни истории за населените места, пиратски истории, рибарски истории, както и такива за антични търговски кораби, плавали от пристанище на пристанище. А освен това трябва и да им покаже красивите заливи.



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Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Станимира Шикова