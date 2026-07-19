Подкрепата на България за Украйна ще се изразява в дипломация и сътрудничество в енергетиката, което е поискано от Киев. Това заяви външният министър Велислава Петрова в интервюто си в ефира на „Събуди се”. По отношение на подкрепата за Киевската декларация, Петрова отрече обвинението, че кабинета отправя едни послания към избирателите в България и други послания към международните партньори. Това доведе до нови критики от страна на част от опозицията.

България няма място в Коалицията на желаещите, потвърди външния министър, но няма да блокира действията на партньорите си в помощ на Украйна. Страната ни е избрала да подкрепя Киев по пътя към мира с дипломация и енергийно сътрудничество. "Пътят за постигане на мир не е само дипломация - подкрепа за Украйна, за да може да продължи да се защитава, санкции за Русия с реален икономически ефект и обединени дипломатически усилия. Посланията на правителството са едни и същи, опитите да ги интерпретира опозицията са желание да намерят скандал, там където го няма", каза Петрова.

Опозицията обаче не спести критики към по техни думи двойнствената политика. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов "твърденията, че декларацията не е подписана е пореден гаф на управляващите".

„Те не минават с един лист за подпис. Така работи Европейският съвет. Освен че е нелепо, това е и поредният им гаф. Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от „Прогресивна България” не знаят как да обяснят това. Единият ден Радев говори в Париж, че България не е в Коалицията на желаещите, а в същото време премиерът Желязков беше сред действащите лица там.Това шикалкавене с две политики – едната за балъците в България, тоест за собствените им избиратели, е недопустимо. Ако хората не прозират за кого са гласували, това е много жалко”, каза той.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че подобни действия показват двойствена политика, при която България се опитва да запази различни позиции едновременно. "На русофилския електорат в България се обяснява, че сме с единия крак при Путин. На тези, които гледат на Запад се говори, че с единия крак сме на брега. По-нестабилния крак обаче е в потъващия кораб на Путин", каза той.

Възраждане поискаха оставката на външния министър Велислава Петрова, в чието изказване видяха празни приказки и кухи послания.

Според Петрова предстои външната политика да се води само от националния ни интерес. Тя даде пример с приемането на 21-ия пакет европейски санкции за Русия. "Икономическа санкция на патриарх Кирил няма да има последствия за Русия. Често се твърди, че има пропагандна роля, че участва във войната с пропаганда. Когато той бъде санкциониран, ще има още по-голяма пропагандна роля. Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за маолценност, че е най-малката страна в ЕС", каза външният министър. И добави: "От гледна точка на международното право е ясно, че Крим е на Украйна. Когато стане въпрос за нарушаването му, знаем кой упражнява контрол над този регион".