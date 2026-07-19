Твърденията, че декларацията не е подписана е пореден гаф на управляващите. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно темата за българската позиция в Киев. По думите му ситуацията много наподобява договора с „Боташ”, който бе замразен, въпреки твърденията, че е изгоден.

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„Те не минават с един лист за подпис. Така работи Европейският съвет. Освен че е нелепо, това е и поредният им гаф. Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от „Прогресивна България” не знаят как да обяснят това. Единият ден Радев говори в Париж, че България не е в Коалицията на желаещите, а в същото време премиерът Желязков беше сред действащите лица там.Това шикалкавене с две политики – едната за балъците в България, тоест за собствените им избиратели, е недопустимо. Ако хората не прозират за кого са гласували, това е много жалко”, каза Борисов.

Редактор: Ивайла Маринова