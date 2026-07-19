Тази седмица Теодора Георгиева беше наказана само с „порицание“ от европрокуратурата, въпреки че беше призната за виновна в тежки дисциплинарни нарушения. На този фон свързаната с Пепи Еврото Емилия Русинова, която ръководи Софийската градска прокуратура, отново запази поста си, след като Прокурорската колегия не събра кворум да разгледа искането за отстраняването ѝ. Има ли край на скандалите и компроматите в съдебната ни система и кой натиска бутона за запис? Пред Саня Петкова за правосъдието и компроматите в съдебната система говорят бившият градски прокурор Николай Кокинов и бившият и.ф. главен прокурор Бойко Найденов.

Великова и Кънчев: Политически чадър пази Русинова и Сарафов

"Правя уточнението, че Конституционният съд не е част от съдебната система. Но и в трите случая става дума за изключително важни позиции. Градската прокуратура, която и аз съм ръководил навремето, отговаря за всички най-тежки дела, които се водят в страната - делата срещу министри и делата за корупция по високите етажи на властта". Това обясни Бойко Найденов, бившият и.ф. главен прокурор, който коментира въпроса при кого свети най-ярко червената лампа за проблеми в съдебната система на фона на скандалите около шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, европейския прокурор Теодора Георгиева и конституционния съдия Десислава Атанасова.

По думите му Градската прокуратура е най-важното държавно обвинение и затова е напълно ясно, че за всички играчи на политическото поле е много важно кой ще бъде неин ръководител. "На второ място е Европейската прокуратура, която наблюдава разходването на европейските средства и евентуалните нарушения и престъпления при тяхното използване - средства, които знаем, че имат ключово значение за българската икономика. Ако и там си поставил свой човек, на практика контролираш голяма част от делата, които биха могли да застрашат интересите ти", подчерта той.

Какво ще последва от твърденията на доскорошния български европрокурор Теодора Георгиева за оказван натиск върху нея

И допълни: "Конституционният съд е еманация на юридическия елит в нашата страна. Това е най-високото място, което един юрист може да заеме. И там да има подобен скандал също е недопустимо. Съдебната система има огромния проблем, че обществото няма доверие в нея и през годините не прави нищо друго, освен да руши това доверие, вместо да го изгражда".

От своя страна Николай Кокинов, бившият градски прокурор на София, подчерта, че "лично той е е бил изненандан от сравнително скромното наказание, което получи нашият европейски прокурор". "За мен това е минимално наказание - нещо като жълт картон. Вероятно, както всяко дисциплинарно наказание, след няколко години ще бъде заличено от досието. Очаквах нещо по-сериозно и по-авторитетно, защото един магистрат да си позволи да се пазари за подобни неща с такива лобисти ми се струва тежко неетично", изтъкна той.

И беше категоричен, че мотивът на Европрокуратурата за наказанието на Георгиева - изтичането ан мандата ѝ - не е оправдание. "Дали ѝ предстои цял мандат или остават няколко месеца, няма значение. Не смятам, че тежестта на провинението отговаря на тежестта на наказанието", изтъкна Кокинов.

Министър Николай Найденов поиска отстраняване на Емилия Русинова от поста на административен ръководител на СГП

Той, от позицията си на бивш градски прокурор, коментира и въпроса както трябва да направи настоящият административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, след като двама министри на правосъдието поискаха отстраняването ѝ. "Тази игра на котка и мишка ми се струва недостойна и за двете страни. Видимо настоящото правителство, и по-конкретно министърът на вътрешните работи и министърът на правосъдието, правят всичко възможно градският прокурор да си тръгне. Доколкото разбирам обвиненията, те са свързани с това, че тя е пътувала неколкократно с въпросния Пепи Еврото. Когато си очевидно нежелан и срещу теб се изправя цялата държава, мисля, че по-достойното решение е сам да подадеш оставка", изтъкна той.

По думите на Найденов "по-скоро в този случай има някакви зависимости и това я държи на поста". "Защото едва ли някой човек би искал сам да си причини такъв тип атаки от страна на изпълнителната власт. Двама министри на правосъдието казват, че не трябва да си там. Не разбирам това упорство да понасяш такива негативи", заяви той.

Повече по темата гледайте във видеото.

Автор: Саня Петкова

Редактор: Станимира Шикова