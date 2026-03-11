Какво ще последва от сигнала и твърденията на доскорошния български европрокурор Теодора Георгиева за оказван натиск върху нея? Тази тема коментираха в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров и докторът по конституционно право Петър Славов, който е част от инициативата „Правосъдие за всеки”.

Според Славов това, което твърди Георгиева, е изключително обезпокоително. Притеснителни са и действията на българската прокуратура по случая. По думите му, ако при проверката през 2019–2020 г. е имало данни за получавани подкупи, е трябвало да има и постъпки за сваляне на имунитета на европрокурора и впоследствие - образуване на наказателно дело. „Такова нещо разбрахме, че в България не се е случило. Остава другият вариант – към Европейската прокуратура да са подадени данни, които или не са достатъчно точни, или са направо неверни. Тоест и в двата случая има доста сериозен проблем. Усилията на правосъдния министър в тази посока – да се продължи с проверки и разследвания, са важни, за да има институционален отговор на всички въпроси”, коментира Славов.

„Лица като Теодора Георгиева не може да бъдат излъчвани в Европейската прокуратура. Видя се как е станало това”, коментира проф. Пламен Киров. Той нарече интервюто ѝ в "На фокус" по NOVA „добре замислен ход, но лошо изпълнен”. „Целта е да отклони вниманието от други по-важни неща, например - разследването на аферата „Петрохан”. Да сте чули нещо да е станало по разследването след смяната на ръководството на МВР?”, каза още конституционалистът.

„Изявленията на Теодора Георгиева са средство за нейна защита. След като си стигнал до това да те отстранят като европейски прокурор от България заради корупция, естествената реакция е да се оневиниш, като прехвърлиш вината някъде другаде”, допълни Киров.

Славов също смята, че Георгиева трябва да бъде разпитана и да се прецени дали да започне разследване. „Абсурдно е да очакваме хората, които тя споменава, да разследват сами себе си. Упорството, с което изпълняващият функциите главен прокурор се е вкопчил в този стол, по никакъв начин не помага на съдебната система”, коментира Славов.

„Съгласен съм, че съответните органи трябва да я изслушат, да съберат допълнителни доказателства. Но го има и моментът, че Георгиева е застрашена от публикуване на компромати. Това как кореспондира с назначаването на охрана?”, попита Киров.

Той коментира още, че очаква след изборите да бъде избран друг и.ф. главен прокурор. „Дотогава всичко това ще се използва за предизборна кампания”, смята той. И отбелязва, че редица парламенти не направиха усилие да решат въпроса с парламентарната квота във ВСС.

„Безспорно, първата стъпка за трайно разрешаване на проблема е да се събере мнозинство от 160 депутати и да бъде избрана така наречената парламентарна квота. Висшият съдебен съвет, съответно съдебната власт, пък да изберат техните 11 души”, каза Славов.

