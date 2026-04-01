Емилия Русинова е ключова фигура в казуса около „Осемте джуджета“ и Пепи Еврото, а отстраняването ѝ не може да стане без политическо и институционално решение. Има обаче съмнения за това дали тя би се оттеглила сама въпреки изнесените данни по случая. Такива изводи направиха журналистът Силвия Великова и Петромир Кънчев от „Правосъдие за всеки“ в студиото на „Здравей, България“.

Припомняме, че на 30 март стана ясно, че МВР е постъпила информация, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова многократно е минавала границата на България със съседни държави с два автомобила. В тях пътувал и Петьо Петров- Пепи Еврото. Това обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Журналистът от БНР Силвия Великова определи Русинова като интересен казус. „Ако предишен екип на МВР е искал да направи проверка спрямо нея, е могъл да го стори. Тя беше шеф на СГП, внезапно си тръгна, прави опити да се издигне, после пак се върна. За да си тръгне тя, трябва да бъде призована да си подаде оставката. Европрокурорът Теодора Георгиева сама заяви, че има манипулация на записа ѝ от разговора с Пепи Еврото, в която е изрязана именно Русинова и именно тя я е завела при Петров“, обобщи Великова.

По думите ѝ с встъпването си в длъжност Русинова е сменила целия екип на СГП. „Там има само хора, които са ѝ верни. Как те ще изследват автентичност на запис, на който най-вероятно е тя? По официални признания на бившия градски прокурор всички записи са слагани в чували и нищо не е описвано. Най-лошо е, ако в момента се държат от прокуратурата и тя ги пуска целенасочено - тогава всички трябва да се притесняват. Европрокуратурата не може да разследва случая със записите, защото ще е в конфликт на интереси - тя вече е уличила Георгиева в тежко дисциплинарно нарушение. Янкулов попита дали няма да се окаже, че е санкционирана по фабрикувани от Сарафов твърдения за подкуп“, коментира Великова.

Адвокатът от „Правосъдие за всеки“ Петромир Кънчев посочи, че нито Русинова, нито Сарафов ще си тръгнат по свое желание. „Премиерът и две министерства се борят това да се случи. Ръководителят на СГП има повече власт и от самия главен прокурор, що се отнася до лица с имунитети и кандидат-депутати. Минаха близо шест години, откакто се „освети“ случаят „Осемте джуджета“. Спомняме си, че беше разпитан и бившият районен прокурор на София Невена Зартова“, отбеляза той.

Според него Европейската прокуратура трябва да разследва случая с Пепи Еврото. „Все пак Теодора Георгиева работи в Люксембург, а не в София. Вероятно ще последва дисциплинарно производство и срещу Емилия Русинова“, прогнозира Кънчев.

Припомняме, че служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов предложи на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да започне дисциплинарно производство срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му този път предложението не е свързано с изтеклия мандат на Сарафов, а с конкретни дисциплинарни нарушения, които според министъра засягат както професионалния, така и моралния кодекс на поведение.

По думите на Петромир Кънчев Прокурорската колегия се опитва да задържи Сарафов на настоящия му пост по политическо нареждане. „Има само прегрупиране между хора със зависимости. Реформата в съдебната система е невъзможна със сегашните механизми, необходимо е Велико Народно събрание, но вероятно мнозинство за промяна във ВСС ще се намери в следващия парламент“, изрази мнение Кънчев.

Според Силвия Великова обаче и членове на Съдийската колегия в миналото са защитавали главен прокурор - Иван Гешев. Журналистът коментира, че единственото обяснение за смяната му е политическо нареждане. „Има омагьосан кръг, в който всеки държи компромат за другия и изглежда, че няма да има промяна, докато тези хора са на важни постове. Това със Сарафов преминава всякакви граници - какъв главен прокурор е, ако не може да възобновява дела?“, заключи тя.

