Камарата на представителите на Съединените щати прие законопроект за над един милиард долара помощ за Украйна и нови санкции срещу Русия.

Той предвижда рестрикции срещу руски банки, държавни представители и компании, както и ограничения върху достъпа на Русия до технологии с военно предназначение. Мярката беше одобрена с 226 гласа „за“ срещу 195 „против“.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо до него



Законопроектът обаче трябва да бъде приет и от Сената, а след това да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, който вероятно ще му наложи вето. Междувременно Тръмп заяви, че евентуална среща между Путин и Зеленски би била „страхотна“.

Редактор: Ивета Костадинова