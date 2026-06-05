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Законопроектът предвижда ограничения върху достъпа на Русия до военни технологии
Камарата на представителите на Съединените щати прие законопроект за над един милиард долара помощ за Украйна и нови санкции срещу Русия.
Той предвижда рестрикции срещу руски банки, държавни представители и компании, както и ограничения върху достъпа на Русия до технологии с военно предназначение. Мярката беше одобрена с 226 гласа „за“ срещу 195 „против“.
Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо до него
Законопроектът обаче трябва да бъде приет и от Сената, а след това да бъде подписан от президента Доналд Тръмп, който вероятно ще му наложи вето. Междувременно Тръмп заяви, че евентуална среща между Путин и Зеленски би била „страхотна“.
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