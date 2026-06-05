Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадицията на Стоян Мавродиев.

По закон изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му.

Адвокат Людмил Рангелов: Съдът в Сърбия сега ще решава дали да екстрадира Стоян Мавродиев

След като съдът в Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение зависи от министъра на правосъдието на Сърбия.

Редактор: Цветина Петрова