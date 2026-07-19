Сериозна здравна криза се разгаря в Североизточна България. Детското отделение в областната болница в Силистра затваря врати заради напускането на всичките четирима педиатри. По същата причина пред закриване са и други ключови отделения в лечебното заведение.

Новината, която стана ясна преди седмица, предизвика шок сред местните жители. „Това е абсурдно! Ние сме областен град, няма как да нямаме детско отделение“, възмущават се майки от града.

Над 30 медицински специалисти напуснаха врачанската болница

Затварянето на педиатрията в Силистра означава, че малките пациенти ще трябва да бъдат пренасочвани към най-близкото лечебно заведение – общинската болница в град Дулово, намираща се на около 30 минути път. Там обаче капацитетът е силно ограничен, а екипите се комплектоват благодарение на медици в преклонна възраст.

„Капацитетът на нашето детско отделение е малък – разполагаме с 13 легла, от които две са интензивни за по-тежки случаи. Лекарите са трима, а медицинските сестри са шест“, обяснява управителят на МБАЛ – Дулово Янита Андреева. В момента отделението приема пациенти с по-леки диагнози, като бронхопневмонии, но лекарите са силно притеснени от очаквания наплив.

„Основният проблем е, че ние работим до първо ниво на компетентност, което определя тежестта на случаите. Ние не можем да лекуваме дори едно дете с остър ларингит. Нямаме ОАРИЛ, нямаме и нужната апаратура. Ако едно дете започне да се задушава, досега спасението ни беше да го придвижим до Силистра за адекватна помощ. А сега трябва да мислим и за децата, които ще идват кажи-речи от цялата област“, предупреждава Андреева.

Малката общинска болница в Дулово функционира с пет добре обезпечени отделения, но решава кадровия си дефицит изключително трудно. За да не затворят врати, там разчитат на специалисти в предпенсионна и дори достолепна възраст.

„В хирургията имаме почти 80-годишен хирург – д-р Димитров. Той пътува от Варна, като сме му осигурили една гарсониера в болницата и живее при нас. Другият ни много възрастен лекар е в отделението по вътрешни болести – пулмологът д-р Калчев, който също пътува“, разказва управителят на болницата.

От ръководството в Дулово следят със страх случващото се в Силистра, където има риск от затваряне и на неврологията. Според Янита Андреева това би оставило региона без адекватна спешна помощ за инсулти и тежки детски заболявания – състояния, при които „нещата се сменят с часове“. От личен опит тя знае, че ако едно отделение затвори заради липса на лекар и персоналът се разпръсне, възстановяването му след това е почти невъзможно.

Тъй като областната болница в Силистра е държавна, кметът на дунавския град Александър Сабанов поиска спешна намеса от правителството.

„Изцяло държавата и Министерството на здравеопазването трябва да влязат в прерогативите си и да спасят болницата в Силистра. Пиша писмо до премиера и до министъра да се вземат спешни мерки. Надяваме се следващата седмица лично министърът на здравеопазването да дойде тук и с тежката си дума като принципал на болницата да реши проблема“, заяви кметът Сабанов.

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