Хубаво е да се знае, че няма нищо вярно в твърденията на енергийния министър Ива Петрова. Откакто тя е начело на министерството, ние не сме вземали никакви решения в Борда на директорите относно „Козлодуй – Нови мощности”. Това заяви бившият член на Борда на директорите на АЕЦ „Козлодуй” проф. Георги Касчиев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му министър Петрова сама е забранила да се вземат решения за нови процедури и сключване на договори, които не са свързани с непосредственото изпълнение на задачите на дружествата. Той определи като неправомерно решението за освобождаването му от поста и заяви, че според него е нарушен Законът за публичните предприятия. „Моят договор е до провеждането на конкурс. Такъв не е проведен. Условията, при които мога да бъда освободен, са посочени много ясно. Нито едно от тях не е изпълнено. Така че това е едно своеволие”, коментира бившият член на борда.

Проф. Касчиев заяви, че няма да обжалва освобождаването си по съдебен път, тъй като не вярва, че ще получи справедлив процес. „Нищо не съм получил и никой дори не ме е уведомил по никакъв начин. Няма да оспорвам, защото в тази пробита съдебна система човек няма как да получи справедливост. Не искам да се подлагам на този мазохизъм”, каза той.

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Бившият член на борда АЕЦ „Козлодуй” коментира и разликата във финансовите резултати на централата през последните години, като посочи, че данните са от финансовите отчети на дружеството. Като пример той посочи увеличаването на капитала на „Козлодуй – Нови мощности , при което според него е бил прехвърлен имот, оценен на около 650 млн. лева. „Избират се независими оценители, които го оценяват на около 3000 лева на квадратен метър. След това НАП изпраща уведомление, че трябва да бъде платен данък от 65 млн. лева. Това е резултат от едно много грешно решение”, каза Касчиев.

Той сподели, че докато е бил председател на Борда на директорите, е спрял няколко договора, които според него са били ненужни или необосновани. „Спрях пет или шест договора, които бяха или излишни, или насочени към излишен лукс, с който едно задлъжняло дружество не може да си позволи. Те бяха на стойност около два милиона и нещо евро”, каза Касчиев. Той допълни, че е опитал да спре и обществена поръчка за около 33 млн. евро. „Опитах всякакви начини да я спра. Смятам, че подобни решения трябва да бъдат много внимателно обмисляни, защото става дума за огромни средства и за бъдещето на централата”, добави проф. Касчиев.

Целия разговор гледайте във видеото.