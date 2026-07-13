Държавата предприема стъпки за финансово стабилизиране на комплекса „Марица-изток“, обяви енергийният министър Ива Петрова. Според нея ситуацията е тревожна, защото в момента „Мини Марица-изток“, която е важна част от енергийната сигурност на страната, ежемесечно подава искания за дофинансиране, с все повече милиони евро.

След направен одит е изцяло подменен бордът на директорите, като разходите за възнаграждения в „Мините“ са се увеличили с 8%, а разходите за външни услуги с 12%. Министър Петрова отговори и на обвиненията, свързани с АЕЦ „Козлодуй“, дошли от няколко интервюта на освободения член на борда на централата Георги Касчиев.

Реформата, която предвижда „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ да бъдат изведени от структурата на Българския енергиен холдинг, ще бъде изпълнена, тъй като е част от поетите ангажименти на България по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в Стара Загора, цитиран от кореспондента на БТА в Стара Загора Емил Димов.

Тя беше категорична, че отлагане или отказ от реформата не са възможни, тъй като това би поставило под риск значителен европейски финансов ресурс за страната и региона.

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Петрова отхвърли опасенията, че промените означават закриване на комплекса „Марица-изток“ или освобождаване на голям брой служители.

По думите ѝ основната задача на Министерството на енергетиката е реформата да бъде проведена така, че да се запазят работните места, стабилността на комплекса и перспективите за развитие на двете дружества.

„Целта е да изградим работещ модел, който да гарантира устойчивото бъдеще на комплекса, а не да го закриваме“, подчерта министърът.

След срещи в Стара Загора министърът обяви създаването на постоянна работна група с участието на Министерството на енергетиката, БЕХ, ръководствата на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“, както и на синдикалните организации.

Групата ще заседава всяка седмица и ще подготвя финансови и инвестиционни планове за двете компании, ще анализира проблемите им и ще предлага конкретни решения.

Според Петрова трябва да се направи цялостна оценка на реалните нужди на дружествата в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, както и да се търсят възможности за намаляване на разходите.

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Енергийният министър заяви, че настоящата практика „Мини Марица-изток“ периодично да иска средства за заплати и текущи разходи не може да продължава. Като пример тя посочи, че само през миналия месец дружеството е поискало близо 50 млн. евро за възнаграждения и плащания към външни доставчици.

По данни на министерството разходите за заплати в мините са нараснали с около 8%, а тези за външни услуги - с приблизително 12%, въпреки че производствената активност намалява.

Подобен анализ предстои и за ТЕЦ „Марица изток 2“, където сериозен финансов натиск оказват разходите за въглеродни емисии. Според министъра вече се работи по нов модел за закупуване на емисионни квоти, който може да доведе до икономии.

Петрова обясни, че смяната на ръководството на „Мини Марица-изток“ е последвала приключил одит, възложен след встъпването ѝ в длъжност. По думите ѝ проверката е установила сериозни проблеми, включително спорни практики при обществените поръчки и значително увеличение на разходите при намаляващи обеми на работа.

Част от констатациите вече са изпратени на компетентните институции за последващи проверки. Министърът подчерта, че неизпълнението на реформата може да доведе до финансови санкции и загуба на средства по европейски програми.

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По думите ѝ срещу изпълнението на поетите ангажименти стои ресурс от около 1 млрд. лева, включително средства по Териториалния план за справедлив преход за региона на Стара Загора.

Петрова коментира и темата за рекултивацията на минните терени. Тя посочи, че по Териториалния план са предвидени около 200 млн. лева за тази дейност, но досега дружеството не е получило финансиране.

Според министъра причината е липсата на готови проекти и недостатъчна активност при кандидатстването по съответните програми.

Тя подчерта, че европейските правила позволяват държавна помощ за рекултивация само при стриктно спазване на определени условия и без средствата да бъдат използвани като скрита подкрепа за въгледобивната дейност.

Редактор: Цветина Петкова