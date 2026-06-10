Министерският съвет възложи на министъра на енергетиката Ива Петрова да започне работа по преструктурирането на Българския енергиен холдинг (БЕХ), а именно - чрез отделяне на „Мини Марица-изток” и ТЕЦ „Марица-изток 2” от структурата на холдинга. Това съобщи самият министръ след заседанието на кабинета в сряда.

Тя каза, че има забавяне по отношение на реформата и в настоящия момент това поставя под въпрос над 1 млрд. евро финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и по Териториалните планове за справедлив преход.

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Енергийният министър посочи още, че ще бъде създадено ново държавно предприятие, което да бъде едноличен собственик на въглищните централи. „Тази реформа за корпоративно преструктуриране на БЕХ е част от една много по-голяма и цялостна интегрирана концепция, която касае комплекса „Марица-изток”. Имам ангажимент и за изготвяне на бизнес и финансов план на новото публично предприятие, инвестиционен план за реализация на интегрирана концепция за комплекса и респективно – съгласуване на тези документи с национално представените синдикални организации, ДАНС, включително и санкция и диалог с Народното събрание”, каза Петрова.

Енергийният министър поясни още, че се регламентират условията и редът за програма за предоставяне на помощ чрез компенсации за временно облекчение на цените на тока за енергоемките потребители. „Това решение прави ефективна компенсаторна програма, която е във връзка с цените на електрическата енергия и в същото време по същество е програма, която е в подкрепа на конкурентоспособност, в подкрепа на инвестиции в българската икономика”, обясни Ива Петрова.

Тя допълни, че това решение е неутрално по отношение на държавния бюджет и схемата за компенсации се реализира през Фонд „Сигурност на електроенергийната система”.

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Петрова съобщи още, че е бил приет и проект за дерогация за определени доставки за АЕЦ „Козлодуй”. „Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо, стомана и др., които са необходими за изпълнение на ремонтни дейности и най-вече - за гарантиране на високо равнище на техническа и ядрена безопасност”, обясни енергийният министър.

Редактор: Цвета Лазаркова