Депутатите гласуваха днес министърът на енергетиката да не извършва промяна в структурата на дружества, включени в капитала на „Българския енергиен холдинг“.

Точката влезе като извънредна по-рано днес в Комисията по енергетика . Повод за разглеждането на темата стана писмо от синдикалната организация в ТЕЦ „Марица Изток 2“. В него се настояваше Народното събрание спешно да приеме решение, с което да забрани на служебното правителство да предприема каквито и да било структурни реформи в енергийния сектор, и по-специално - извеждането на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“ от структурата на БЕХ. По темата бяха изслушани представители на синдикатите и служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в рамките на друго парламентарно заседание.

С решението на парламента на ресорния министър се забранява отделяне, вливане, разделяне, продажба на дялове или акции, апортни вноски и други форми на разпореждане, свързани с БЕХ.

С тази точка беше закрито и последното заседание на 51-вото Народно събрание.