Неделята преди Илинден ще е гореща с температури отново в интервала от 32 до 38 градуса. Предиобедът ще бъде слънчев почти в цялата страна, с изключение на някои райони в Западна България, където ще превали в незначителни количества. По-късно през деня в отделни точки на западните, централните и североизточните райони ще се образуват локални гръмотевични процеси с кратък летен дъжд.

Предстоящата седмица ще започне с неустойчиво, но все още горещо време. И на Илинден, в понеделник, дневните температури ще са в интервала от 32 до 38 градуса. Предиобедът ще е слънчев в цяла България, а по-късно ще паднат локални летни дъждове в отделни точки на Южна и Североизточна България. Има риск от градушки.

Предстои слънчев и горещ уикенд

Край морето понеделникът ще е слънчев с по-съществени временни увеличения на облачността по северните брегове, но вероятността за валеж по крайбрежието е малка. Дневните температури ще са около и малко над 30 градуса, а морската вода - около 25. Морето ще е спокойно с тенденция за вълни до метър привечер.

По планините облачността около обяд ще се увеличи. Ще има валежи от летен тип - с кратко интензивно изваляване и гръмотевични процеси. В най-топлите часове термометрите по върховете ще показват около 20 градуса, а в ниския планински пояс - до почти 30.

У нас горещото време ще обхване дните докъм средата на предстоящата седмица. След това, в резултат на преминаващ студен атмосферен фронт, температурите ще се понижат с поне 4-5 градуса. Още във вторник ще има условия за локални гръмотевични бури с кратки интензивни дъждове - на повече места в Южна и Източна България. По-интензивни ще са процесите в сряда с преминаването на студения фронт, като остава и рискът от градушка.

Ранните прогнози допускат успокояване на обстановката през почивните дни.