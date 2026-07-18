В разгара на лятото времето през почивните дни ще е слънчево и горещо. И в събота, и в неделя следобед температурите ще са от 32 до 36-37 градуса. Край морето се очакват около 30 градуса на въздуха и 25 на морската вода.

В часовете следобед на изолирани места в страната ще се оформят кратки летни дъждове с гръмотевици. В събота това ще се случи тук-там по планините, а в неделя – в отделни точки на Северна и Западна България.

Юлска жега и гръмотевични бури

През предстоящата седмица обстановката ще е динамична. Първите дни ще са сравнително по-спокойни. Ще е преобладаващо слънчево с кратки летни дъждове с гръмотевици следобед и вечерта. Риск от градушка ще има в крайния Югозапад.

В средата на периода предстои преминаване на рязък студен атмосферен фронт. В сряда в централните и източните райони на страната валежите ще са временно интензивни с гръмотевични процеси и висок риск от градушка.

Ранните прогнози обещават към края на седмицата оформяне на циклон в Средиземноморието. В зависимост от неговата сила и траектория, с известна вероятност някой от последните дни на седмицата ще е преобладаващо облачен с по-малко слънчеви часове и валежи на повече места в страната.

Дневните температури ще останат високи до вторник – в интервала 30-35 градуса. С нахлуването на по-студен въздух и в резултат на предстоящите дъждове, през втората половина на седмицата те ще се понижат до нива между 25 и 30 градуса.