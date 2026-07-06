Настоящата седмица започва със сравнително спокойно слънчево време. В понеделник се очертават временни увеличения на облаците следобед, но кратки летни дъждове с гръмотевици и в ограничен обхват ще има на изолирани места в планините, най-вече в Рило-Родопския масив. Подобна ще е сутиацията и във вторник, но ще превали за кратко на повече места. Неустойчивостта ще се засили с по-бурна гръмотевична активност и по-висок риск от градушка. Летните бури ще са изключително локални – възможно е да ударят в един квартал, а в съседния да не падне и капка.

В средата на седмицата ще премине студен атмосферен фронт с усилване на вятъра от Северозапад. И в сряда, и в четвъртък кратки, локални валежи с гръмотевици ще има в Северна и Източна България. Ще се запазят и предпоставките за градушки.

Слънчева неделя с превалявания край морето





В петък и в събота вероятността да вали е минимална – времето ще е слънчево с обичайната лека, следобедна облачност. В последния ден на седмицата обаче, в най-западните райони ще има условия за развитие на локални гръмотевични бури с интензивен дъжд и градушка.



Температурите през периода ще останат в летния диапазон. Ако в понеделник са между 25 и 30 градуса, то във вторник и сряда ще се движат с 2-3 градуса по-високо и ще достигнат до 35-36 градуса в отделни точки на страната. Преминаването на студения фронт ще създаде леко усещане за прохлада за ден-два, но в абсолютни стойности ще остане горещо.



Горещо ще е и в периода 13-20 юли с най-чести следобедни температури между 30 и 35 градуса, в отделни точки на страната и по-високи. По-голяма вероятност за валежи с гръмотевици и градушки ще има в дните 12-13 юли, след това – 16-18 юли.

⇒ Задават ли се по-опасни бури заради „Ел Ниньо”?

В глобален мащаб климатичният феномен „Ел Ниньо” вече набира сила. Той е свързан със затопляне на водите в Тихия океан, но ефектите му ще се усетят и в Европа. Към момента температурите на водата в Средиземно море са с 6-7 градуса над обичайните за началото на юли. Според синоптиците това натрупване на топлинна енергия е „рецепта“ за формирането на много по-мощни циклони, съпроводени с интензивни валежи и риск от наводнения във всички средиземноморски държави, в чийто обсег попада и България.

По Черноморието можем да очакваме по-динамична обстановка с локални валежи покрай преминаването на студения фронт на 8-9 юли. След това, изгледи за локални дъждове и гръмотевични бури има за дните 13-14 юли и 17-18 юли. В останалата част от настоящия двуседмичен период ще е по-често слънчево с динамична облачност следобед.



Дневните температури край морския бряг ще се задържат около и над 30 градуса. В дните 9-10 юли е възможно по Северното Черноморие да е по-хладно с нахлуването на по-студен въздух. Морската вода е с температура 25-26 градуса. Морето няма да е спокойно в следващите 6-7 дни – вълните ще са с доста колебания – в някои от дните по откритите брегове ще са с над метър височина.