В неделя над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. Само на места, предимно в планинските райони и в източната част на страната, облачността ще бъде променлива. Възможни са краткотрайни превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде слаб от северозапад.

Минималните температури ще са от 20 до 23 градуса, а максималните – между 25 и 30 градуса, в София – около 26 градуса.

Жълт код за интензивни валежи в 7 области, температурите достигат 33 градуса

Над Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде умерен от изток. Максималните температури ще са около 27 градуса, температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, само на отделни места е възможно да има променлива облачност и краткотрайни валежи. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра – около 15 градуса.

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Редактор: Мария Барабашка