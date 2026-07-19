Светът е футбол. Кулминацията на спортната фиеста на три континента е тази вечер.

А с мечтата да вдигнат световната купа един срещу друг се изправят отборите на Аржентина и Испания. Домакин на финалната футболна среща, която е в 22 часа българско време, са Съединените американски щати.



Кои са претендентите, които искат да стъпят на футболния връх. Испанците, които бяха най-постоянният отбор през цялото първенство ще разчитат на таланта на Ламин Ямал, в опит да спечелят своята втора световна титла след 2010 година. Ако победят в срещата, те ще станат едновременно европейски и световен шампион.

Аржентинците ще бъдат поведени от Лионел Меси. Той ще запише личен рекорд в историята на футбола като единственият капитан играл на три финала на Световно. Аржентина се надява и на друг исторически успех - световна титла в два поредни Мондиала, което не се е случвало от 64 години.

Море от фенове в Ню Йорк: Аржентина и Испания в битка за Световната купа

А треньорите, на които двата отбора разчитат, за да ги изведат до победата са Луис де ла Фуенте - за Испания, и Лионел Скалони - за Аржентина

След много емоции, драматични обрати и незабравими голове остана само финалния спектакъл. Аржентина ще защитава световната си тила срещу европейския шампион Испания пред погледа на 82 500 зрители. Гаучосите излизат на седмия си световен финал, докато Испания спечели при единственото си участие в битка за трофея през 2010г. До момента двете страни са се срещали веднъж на световни финали- през 1966.



Мегазвездата на Аржентина- Лионел Меси може да се превърне в първия капитан, който вдига световната купа 2 пъти, след като го направи и в Катар през 2022г. За пръв път Меси коментира и знаменитата снимка с 5-месечния Ламин Ямал от 2007г. „Снимката е невероятна. На нея той е бебе а сега ще играем един срещу друг на финал на Световно. Наистина лудост. В момента той е един от най-добрите в света”, категоричен е Меси.

Аржентина срещу Испания - финалът, който влиза в историята още преди първия съдийски сигнал



Испания доминира в хода на целия турнир с допуснат едва един гол, а вратарят Унай Симон счупи рекорда за най-много чисти мрежи в рамките на един турнир. Преди финала беше разшифровано и мистериозното послание на полузащитникът на "Ла Роха"- Педри. Преди година в Instagram профила си халфът на Барселона публикува 6 цифри- 190726, което е днешната дата.

В битката за титлата ще видим и поредната промяна в регламента. След станалите прословути паузи за хидратация, днес по традиция от американския футбол се очаква и музикално шоу на почивката. Продължителността му според ФИФА е около 20 минути, вместо 15 по правилника, а това може да наложи и допълнителна загрявка на играчите. На сцената трябва да излязат Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и корейската група BTS. Средствата, събрани от шоуто на почивката, ще отидат към благотворителен фонд на ФИФА, насочен към детския футбол по света.



Междувременно в мача за бронзовите медали Англия надигра Франция в официален двубой за пръв път от 44 години. В най-резултатния мач на Световно първенство от 1982г насам - трите лъва се наложиха с гръмкото 6:4.

Редактор: Станимира Шикова