Снимка: Стопкадър
-
Мая Нешкова: Вечер си лягам с мисълта Кирил да дойде насън (ВИДЕО)
-
Тино: Най-трудният урок е да се запознаеш със себе си, а разделите са цената на порастването
-
В края на юли ще стане ясно в кой град ще се проведе „Евровизия 2027“
-
Бургас и София остават в надпреварата за домакин на „Евровизия“ 2027
-
„Опера на площада” превръща центъра на София в културно средище
-
В света на Орлин Горанов, влюбен в града и музиката
Рок легендите разказаха за подготовката на концертите и емоцията около съвместната си работа с поп изпълнителя
При нас така е устроен светът – когато другите почиват, ние работим. И докато всичко е по този начин, ние сме окей. Това коментира вокалистът на група Б.Т.Р. Атанас Пенев в предаването „Събуди се“ по NOVA.
Музикантите Атанас Пенев и Илиян Диков споделиха детайли около националното си турне, чиято първа дата вече е преминала на 17 юли в Летния театър в Габрово. При избора на датите за концертите те са се съобразили основно с мачовете от Световното първенство по футбол. Барабанистът Илиян Диков обясни, че покрай първенството по футбол има световна еуфория и са преценили, че са прекалено малки, за да се борят с нея.
"Предизвиквам те": Б.Т.Р. - рок заряд и 11 концерта на открито
Предстоящите дати от турнето им ще се проведат на 11, 12, 13, 19, 20, 23 и 27 август, както и на 3 и 8 септември. Финалът на турнето ще бъде на 27 ноември в София, в зала 1 на НДК. Концертите извън столицата ще се състоят в летните театри в градовете Русе, Шумен, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Велико Търново и Добрич.
Освен националното турне, групата има и нова съвместна песен с Любо Киров, озаглавена "Ще бъда там". Парчето е представено за първи път на юбилейния концерт на БГ Радио. Музиката е дело на Славчо Николов, а текстът е написан от него в тандем с дъщеря му Яна Николова. В записите на клавирите участват Антоний Георгиев - Тонту от група "Ахат", както и Ясен Велчев. "В парчето се вкарва лятно настроение, което е подходящо за сезона и за усещането, което всеки придобива, когато дойде време за почивка, отпуска и море", допълни Илиян Диков. Песента вече е включена и в сетлиста за предстоящите концерти от турнето.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни