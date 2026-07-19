При нас така е устроен светът – когато другите почиват, ние работим. И докато всичко е по този начин, ние сме окей. Това коментира вокалистът на група Б.Т.Р. Атанас Пенев в предаването „Събуди се“ по NOVA.

Музикантите Атанас Пенев и Илиян Диков споделиха детайли около националното си турне, чиято първа дата вече е преминала на 17 юли в Летния театър в Габрово. При избора на датите за концертите те са се съобразили основно с мачовете от Световното първенство по футбол. Барабанистът Илиян Диков обясни, че покрай първенството по футбол има световна еуфория и са преценили, че са прекалено малки, за да се борят с нея.

"Предизвиквам те": Б.Т.Р. - рок заряд и 11 концерта на открито

Предстоящите дати от турнето им ще се проведат на 11, 12, 13, 19, 20, 23 и 27 август, както и на 3 и 8 септември. Финалът на турнето ще бъде на 27 ноември в София, в зала 1 на НДК. Концертите извън столицата ще се състоят в летните театри в градовете Русе, Шумен, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Велико Търново и Добрич.

Освен националното турне, групата има и нова съвместна песен с Любо Киров, озаглавена "Ще бъда там". Парчето е представено за първи път на юбилейния концерт на БГ Радио. Музиката е дело на Славчо Николов, а текстът е написан от него в тандем с дъщеря му Яна Николова. В записите на клавирите участват Антоний Георгиев - Тонту от група "Ахат", както и Ясен Велчев. "В парчето се вкарва лятно настроение, което е подходящо за сезона и за усещането, което всеки придобива, когато дойде време за почивка, отпуска и море", допълни Илиян Диков. Песента вече е включена и в сетлиста за предстоящите концерти от турнето.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка